La genètica influeix en el afectuoses que són les dones

Els investigadors d'un estudi sobre bessons van examinar les diferències en el nivell d'afecte que les persones expressen en un esforç per determinar quant comportament afectiu està influenciat per la genètica en comparació amb l'entorn d'una persona.













Van trobar que, en les dones, la variabilitat en el comportament afectiu pot explicar-se en un 45 per cent per influències hereditàries i en un 55 per cent per influències ambientals, com els mitjans de comunicació, les relacions personals i altres experiències vitals úniques.

La genètica no sembla influir en el grau d'afecte dels homes. La variació del comportament afectiu dels homes sembla estar influenciada únicament per factors ambientals, una troballa que va sorprendre als investigadors.





En el seu treball, publicat a la revista 'Communication Monographs', els investigadors van estudiar 464 parells de bessons adults, meitat idèntics i meitat fraternals, entre les edats de 19 i 84 anys. Els estudis de bessons sovint es fan servir per veure com els factors ambientals i genètics influeixen en trets específics. A causa que els bessons solen ser criats en la mateixa llar, en general han tingut una educació i experiències primerenques molt similars. No obstant això, les similituds genètiques dels bessons varien segons el tipus de bessons que siguin.





Mentre que els bessons idèntics comparteixen el cent per cent del seu material genètic, els bessons fraternals comparteixen només el 50 per cent, el mateix que els germans normals.

Cada participant en l'estudi va qualificar una sèrie d'afirmacions dissenyades per mesurar quant afecte expressen típicament. Els investigadors després van observar com de similars eren les respostes de cada parella de bessons.





Si la genètica no jugués cap paper, es podria assumir que les puntuacions de les persones en parelles de bessons fraternals serien tan similars com les puntuacions de les persones en parelles de bessons idèntics, que són més semblants genèticament. No obstant això, aquest no era el cas. Els parells de bessons idèntics van obtenir resultats més similars que els parells de bessons fraternals, al menys en el cas de les dones, el que suggereix que hi ha, de fet, un component genètic en el comportament afectiu.