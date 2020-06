Les portes giratòries mantenen la seva activitat a ple rendiment

Les famoses 'portes giratòries" segueixen girant i girant. És més, semblen fer-ho a més velocitat que abans. Així queda en evidència si es miren les xifres que facilita l'Oficina de Conflictes d'Interessos , que és l'encarregada d'intentar evitar que excàrrecs públics accedeixin a càrrecs de responsabilitat en empreses sobre les quals han hagut de prendre decisions mentre estaven en l'administració.









En els dos últims anys, el nombre d'autoritzacions concedides per l'oficina ha estat de 174. D'aquestes, els 94 primers es van concedir en el primer any post-Mariano Rajoy. Les restants 80 peticions s'han resolt en els últims dotze mesos. Els ex-alts càrrecs han de demanar permís per entrar a treballar en determinades companyies durant els dos anys següents al seu abandó del càrrec públic, tal com s'estableix en l'article 15 de la llei d'alts càrrecs.





D'entre tots aquests càrrecs públics que en els dos últims anys han hagut de demanar permís per tornar a l'empresa privada estan, segons informa Veu Populi, l'exvicepresidenta de Govern, Soraya Sáenz de Santamaría, fitxada pel gabinet d'advocats Cuatrecasas, i exministres com Pedro Morenés, fitxat per Kuivert Energia, María Dolores de Cospedal , que treballa en el gabinet d'advocats Albiñana & Suárez de Lezo-CMS, o Isabel Tejerina, ara assessora d'Ernst & Young.





A aquests s'han unit Rafael Catalá, exministre de Defensa, que ara és president del consell d'administració del Grup Belagua, assessor del despatx Herbert Smith Freehills i consultor de l'agència Kreab. O Fátima Báñez, que va entrar a treballar a la farmacèutica Rovi.





Entre d'altres ex-alts càrrecs que també han fet el pas a les empreses privades en els últims temps es troben l'expresidenta de la SEPI, Pilar Platero, l'expresident d'Aena, Jaime García Legaz, que ha obtingut nou autoritzacions diferents per treballar en diverses companyies, l'ex president de Renfe, Juan Alfaro, o l'expresident de Mercasa, David Martínez.