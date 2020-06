Durant el primer trimestre de 2019 els espanyols van viatjar un 30,2% menys

Els residents a Espanya van realitzar 29,3 milions de viatges en el primer trimestre del l'any, fet que suposa un descens del 30,2% respecte a el mateix període del 2019, a causa de la crisi sanitària i a la declaració de l'estat d'alarma, que va limitar la llibertat de moviments des de mitjans de març.







En aquests viatges, els espanyols van gastar un 22,6% menys, fins a 6.441.000 d'euros, segons les dades de l'Enquesta de Turisme de residents, elaborada per l'Institut Nacional d'Estadística (INE), publicats aquest dilluns.



L'INE analitza les dades per mesos i per setmanes per observar millor l'impacte de la crisi del coronavirus en els viatges dels espanyols. Així, per mesos, el descens dels viatges va ser de 7,3% al gener, de 10,5% al febrer i de 69,6% al març, mes en què es va decretar l'estat d'alarma a Espanya.



Si s'observa el nombre de viatges per setmanes, el descens és generalitzat en totes les setmanes del trimestre, però s'accentua a partir de la primera setmana de març. A la segona quinzena d'aquest mes els viatges es redueixen gairebé un 96%, amb 370.000 viatges, enfront dels 8,5 milions d'el mateix període del 2019. La despesa es va desplomar un 92,1%.



Els viatges per tractament de la salut van suposar el 8,8% del total entre el 15 i el 31 de març, davant el 1,4% de 2019, mentre que els realitzats per visitar familiars o amics, que inclouen assistència a hospitals o per defuncions, van representar el 44,1% del total (36,1% el 2019).



El 89,7% dels viatges dels espanyols efectuats durant el primer trimestre va tenir com a destinació principal Espanya i el 10,3% l'estranger. Els primers es van reduir un 30,7% respecte a el primer trimestre del 2019, mentre que els segons van disminuir un 25,2%.