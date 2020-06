L'Ajuntament de Lleida s'encarregarà d'allotjar a 80 persones sense sostre a qui va ajudar Keita Baldé

L'Ajuntament de Lleida pagarà "uns dies" d'hotel a 80 persones sense sostre de l'centenar que s'allotjaven en tres hotels de la ciutat i que el futbolista de l'Mònaco Keita Baldé ha pagat durant quinze dies.









Es farà càrrec de el cost de perllongar la seva estada uns dies per evitar que tornin a dormir al a l'carrer, ja que els pavellons 3 i 4 de la Fira de Lleida que estan habilitats com albergs no poden assumir que els 80 es traslladin de cop, ha informat aquest dilluns el diari 'Segre'.





L'Ajuntament està treballant per donar cabuda als que segueixin buscant feina a Lleida en els pavellons de Fira de Lleida, en els quals dormen unes 200 persones.