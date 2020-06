El 20% de les població podria tenir anticossos contra el coronavirus tot i no haver-ho patit, segons un estudi

Dos de cada deu individus sans sense exposició prèvia a virus alberguen cèl·lules T reactives a la SARS-CoV-2, el que possiblement indica que aquestes cèl·lules T poden reaccionar de manera creuada al nou coronavirus causa d'una infecció anterior amb coronavirus relacionats que causen símptomes de refredat comú, segons suggereix un nou estudi de les cèl·lules T de 10 pacients COVID-19 que estan en tractament de cures intensives.













Al maig, investigadors de l'Institut d'Immunologia de La Jolla a Califòrnia (Estats Units) van documentar una important reactivitat creuada en individus no exposats a virus, suggerint que les persones que han passat un refredat provocat per altres tipus de coronavirus també podrien tenir certa protecció contra el COVID-19.





A més, aquest nou treball ha trobat que els pacients que pateixen de símptomes respiratoris greus com a resultat de la infecció per SARS-CoV-2 poden generar ràpidament cèl·lules T que ataquen el virus, i poden augmentar aquesta producció amb el temps.





En conjunt, aquestes noves dades aborden la pregunta mal entesa de si les respostes de les cèl·lules T específiques de la SARS-CoV-2 varien en els pacients al llarg de el temps depenent de la gravetat de la malaltia, i ajuden a respondre si els pacients amb símptomes més greus poden generar cèl·lules T protectores específiques de virus en absolut.





L'estudi també proporciona noves pistes sobre les cèl·lules responsables de les respostes immunitàries excessives, incloses les "tempestes de citoquines" que posen en perill la vida, i també podria ajudar a establir el disseny de la vacuna.





En el seu treball, publicat a la revista 'Science Immunology', els investigadors van extreure cèl·lules sanguínies de 10 pacients a intervals setmanals, començant poc després que fossin ingressats a l'UCI pel COVID-19 i van exposar aquestes cèl·lules a "megapilas" d'epítops coneguts de la SARS-CoV-2, una tècnica destinada a capturar una gran fracció del total de cèl·lules T reactives a l'virus.





Van trobar cèl·lules T ajudants CD4 + específiques de la SARS-CoV-2 en els 10 pacients i cèl·lules T "assassines" CD8 + en 8 de cada 10 pacients, i caracteritzar la producció de les cèl·lules de citocines específiques desencadenants de la inflamació. Les respostes més forts de les cèl·lules T es van dirigir a la glicoproteïna de superfície de l'espiga (S) de virus, el que dóna suport als treballs anteriors que han assenyalat a la proteïna S com un objectiu prometedor per induir cèl·lules T específiques de virus.





A més, l'examen de tots els pacients als 0, 7 i 14 dies de la seva inclusió en l'estudi va revelar que les cèl·lules T específiques de la SARS-CoV-2 eren presents relativament aviat durant el curs de la infecció i augmentar en aquests pacients amb el temps. Utilitzant la mateixa tècnica d'estimulació de cèl·lules T en controls sans aparellats per edat, els investigadors van trobar cèl·lules T reactives a la SARS-CoV-2 en 2 dels 10 individus.





Basant-se en les seves troballes, els autors assenyalen àrees prometedores per al treball futur, incloent una investigació de com les cèl·lules T preexistents específiques de la SARS-CoV-2 en controls sans es correlacionen amb la protecció contra la malaltia COVID-19, així com la identificació dels tipus de cèl·lules T responsables de les tempestes de citoquines.