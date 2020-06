Beyoncé anuncia l'àlbum visual 'Black is King'

Parkwood Entertainment, al costat de Disney +, ha estrenat les primeres imatges de l'àlbum visual 'Black is King' que Beyoncé ha escrit i dirigit i de què és productora executiva.









'Black is King' es llançarà en exclusiva a Disney + el 31 de juliol, immediatament després del primer aniversari de l'estrena d' 'El Rei Lleó' de Disney.









Aquesta pel·lícula de Beyoncé dóna un nou gir als conceptes de "El Rei Lleó" per als joves reis i reines d'avui a la recerca de les seves pròpies corones. El rodatge de la pel·lícula va durar un any, amb un repartiment i un equip on estan representades la diversitat i la unió.





'Black is King' és una faula sobre el periple d'un jove rei que descobreix la traïció, l'amor i la seva pròpia identitat, i ret homenatge a les travessies de les famílies negres al llarg del temps.





Els seus avantpassats ajuden a guiar-lo cap al seu destí, i gràcies als ensenyaments i els consells que va rebre del seu pare durant la seva infància, posseeix el necessari per recuperar la seva llar i el seu tron.





Aquestes lliçons atemporals es representen a través de les veus negres d'avui, que ara ostenten el seu propi poder. 'Black is King' és la declaració d'una missió, amb imatges exuberants que celebren la resistència i la cultura negres.





Basada en la música de 'The Lion King: The Gift', i protagonitzada pels artistes que participen en l'àlbum i algunes col·laboracions especials, 'Black is King' és un acte de memòria sobre l'experiència negra que compartirà tot el planeta.