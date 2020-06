La UE activa el procés per reobrir la frontera exterior aquest dimecres

La UE ha activat el procediment per adoptar formalment la llista inicial d'una quinzena de països tercers als quals obrirà la frontera a partir de dimecres, després de tres mesos tancada a l'exterior per contenir la propagació del virus; un grup que inclou el Marroc i la Xina, però no els Estats Units, Cuba, el Brasil o Rússia.













Els 27 tenen fins dimarts al migdia per aprovar o tombar la llista de quinze països que els ambaixadors van negociar fins divendres passat per les reserves d'algunes capitals, raó per la qual les negociacions han continuat durant el cap de setmana, segons han informat a Europa Press fonts europees.





La presidència de torn de la Unió Europea, que fins dimarts ocuparà Croàcia, ha enviat el procediment escrit per confirmar l'acord, un pas formal necessari perquè durant la pandèmia no ha estat possible reunir els estats membres de manera presencial per tancar l'acord.





La llista de països inclou Algèria, Austràlia, Canadà, Japó, Montenegro, Marroc, Nova Zelanda, Ruanda, Sèrbia, Corea del Sud, Tailàndia, Tunísia, Uruguai, Geòrgia i Xina, segons aquestes fonts que, precisen, en el cas de la Xina l'aixecament del veto estarà subjecte a reciprocitat.