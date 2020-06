Mercadona inverteix 140 milions d'euros a Catalunya durant el 2020 per accelerar la reactivació econòmica

Mercadona, companyia de supermercats físics i de venda online, accelera el seu ritme inversor a Catalunya per contribuir a impulsar l'activitat econòmica i contrarestar, amb aquest esforç, les conseqüències econòmiques i socials provocades per la crisi sanitària. Per a tot això, té previst destinar un total de 140 milions d'euros el 2020, amb els quals, a banda de millorar la seva eficiència i servei, reactivarà l'economia local.

Aquesta inversió es destinarà a l'obertura de 6 botigues, de les quals 5 són obertures per tancaments (que vol dir que són nous supermercats que reemplacen els ja existents que no s’adapten als estàndards de qualitat i comoditat que requereix el nou model i que tampoc es poden reformar); a la reforma d'unes altres 21 per adaptar-les al nou Model de Botiga Eficient i poder disposar d’un total de 159 supermercats amb aquest nou model, caracteritzat perquè millora l'experiència de compra dels "caps" (clients); a la implantació de la nova secció A punt per Menjar (plats preparats per emportar) a 44 botigues més que se sumen a les 49 que actualment ja disposen d’aquesta nova secció; a seguir impulsant el projecte Frescos Global, que incorpora millores importants en les seccions de frescos i aconsegueix una major adaptació a l'assortiment local, i a millorar les installacions i optimitzar els dos blocs logístics que la companyia té ubicats als municipis de Sant Sadurní d’Anoia i d’Abrera.

A més, aquest impuls inversor tindrà un impacte indirecte en la creació d'ocupació a Catalunya, ja que més de 150 tècnics i operaris de diferents oficis treballaran en cadascuna de les reformes i les obertures que es realitzin, i també en les actuacions que es duran a terme als 2 blocs logístics.

Segons Bernat Morales, director de Relacions Externes a Catalunya, “des de l'any 1993, en què es va obrir la primera de les nostres botigues a Catalunya, concretament a la ciutat de Lleida, no hem deixat de consolidar el compromís que la companyia manté amb aquest territori. Avui aquest creixement sostingut en el temps té més importància que mai. Reactivar l'economia de les zones on Mercadona és present a Catalunya, a través de fets, com reflecteix el pla inversor anunciat, és la nostra responsabilitat com a empresa i una aposta decidida pel desenvolupament econòmic i social".

Mercadona a Catalunya

La companyia té 13.580 treballadors a Catalunya, tots ells amb ocupació estable i de qualitat. En els darrers tres anys, ha invertit 475,3 milions d'euros, destinats principalment al creixement i la modernització de la xarxa de botigues, a l'ampliació i millora de les plataformes logístiques des de les quals abasteix diàriament els supermercats de Catalunya, i al nou servei de compra online, que es va iniciar el juny del 2019 i que ha suposat la posada en marxa d’un magatzem dedicat exclusivament a gestionar i preparar les comandes online. Aquest servei, ubicat al polígon industrial de la Zona Franca de Barcelona, va començar atenent les comandes dels districtes de Les Corts i de Sarrià-Sant Gervasi i s’ha anat implantant de manera progressiva a altres barris de la ciutat de Barcelona i localitats veïnes fins a un total de 52 codis postals.