Gairebé 1.600 professionals de la cultura han demanat les ajudes d'urgència de la Generalitat

Un total de 1.592 professionals de l'àmbit cultural han presentat, des del 15 de juny, sol·licituds d'urgència impulsades pel Govern, ha informat en un comunicat aquest dilluns.





La prestació es pot sol·licitar fins gastar el pressupost d'aquesta línia d'ajuda, dotada amb 5 milions d'euros en total, i és una línia de les conselleries de Cultura i de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat.









La línia està destinada a treballadors d'activitats artístiques i escèniques per a pal·liar els efectes econòmics que ha provocat en aquest col·lectiu la crisi sanitària del coronavirus.





El Govern preveu que aquesta prestació pugui arribar a 6.000 treballadors: és una ajuda econòmica, extraordinària i de pagament únic, de com a màxim 1.024 euros, que es lliura per procediment de concurrència no competitiva.





Poden demanar-actors, músics, tècnics i professionals vinculats a aquests àmbits que acreditin una "reducció dràstica i involuntària" dels seus ingressos econòmics per la declaració de l'estat d'alarma.