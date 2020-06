Podem demana 42 anys de presó per a Villarejo pel 'cas Tàndem'

L'acusació popular que exerceix Podem a la macrocausa Tàndem ja ha presentat els escrits d'acusació en les tres peces la investigació ha donat per conclosa jutge de l'Audiència Nacional Manuel García Castelló - 'Iron', 'Land' i 'Pintor'- - i per què el partit sol·licita per al principal investigat, el comissari jubilat i a la presó provisional José Manuel Villarejo, un total de 42 anys de presó.'









Els delictes dels quals Podem acusa Villarejo en aquestes peces --la 2, la 3 i la 6 de la macrocausa-- van del suborn, revelació de secrets, falsedat en document mercantil i descobriment i revelació de dades reservats registrades en fitxers informàtics fins l'acusació i denúncia falsa, segons consta en els escrits.





Les tres peces porten el nom que havia donat el mateix comissari als 'encàrrecs' que particulars feien a la seva empresa Cenyt. En aquestes investigacions es va revelar un 'modus operandi' en l'activitat professional de Villarejo que s'ha anat repetint en la majoria de les més de 20 peces en què està dividit el 'cas Tàndem'.





Segons el sumari de la macrocausa, Villarejo va constituir un entramat societari en el qual, entre altres coses, es prestava servei de detectius a diferents preus depenent de l'encàrrec, valent-se per a això de la seva privilegiada posició en la Policia Nacional i recorrent a altres funcionaris policials per obtenir dades de forma il·lícita, de vegades a canvi de donacions.





13 ANYS PER espiar UN BUFET D'ADVOCATS

A 'Iron', la primera peça que es va tancar, s'ha analitzat l'encàrrec de l'despatx d'advocats Herrero i Associats d'espiar el bufet de la competència Balder IP Law. Mentre la Fiscalia Anticorrupció demana 57 anys de presó per a Villarejo, a l'atribuir-li més delictes, Podem sol·licita 13 anys per suborn, descobriment i revelació de secrets i falsedat en document mercantil, a més d'una multa per acusació i denúncia falsa.





La formació estatge també es dirigeix contra el que va ser soci de Villarejo a la seva empresa Cenyt, Rafael Redondo, per al qual sol·licita una pena de 10 anys i mig de presó. Sis mesos menys de presó demana per al comissari Enrique García Castaño i per al director d'Operacions de Cenyt, Antonio Bonilla; i 8 anys de presó per la seva dona, Gemma Alcalá.





Així mateix, l'acusació popular demana per a l'exinspector de Policia Nacional Constancio Riaño; el subinspector de Policia Javier Fernández Pérez; i el funcionari d'Hisenda Antonio Chaparro 7 anys de presó; mentre que per a l'advocat David Macías s'interessa 5 anys i nou mesos de presó.





Finalment, per al president d'Herrero i Associats, Francisco Fuster López, i els responsables de l'despatx Andrés Medina Bravo, Álvaro Martínez Muñoz i Mario Fuster López demana 8 anys i mig de presó, mentre que per María Ángeles Nogales se sol·licita la pena més baixa, dos anys i nou mesos de presó.





13 ANYS PEL CAS DE LA DISPUTA PER L'HERÈNCIA DE 'LA FINCA'

Pel que fa a la peça 'Land', s'han investigat els treballs d'espionatge que hauria realitzat Villarejo al voltant de la promotora Procisa per la disputa sobre l'herència del fundador de la urbanització de luxe 'La Finca', a Madrid. Podem interessa per a Villarejo 13 anys de presó, també per presumpte suborn, descobriment i revelació de secrets i delicte continuat de falsedat en document mercantil.





Per el seu soci Rafael Redondo, l'acusació popular sol·licita 10 anys i mig, els mateixos que per als administradors de la ja extinta immobiliària Procisa Susana García-Cereceda i Francisco Lorenzo Peñalver.





Per al comissari Enrique García Castaño, Podem demana nou anys de presó, i un menys per Gemma Alcalá. El que va ser el cap de seguretat de Procisa David Fernández s'enfronta a una petició de 5 anys.





16 ANYS PEL ENCÀRREC DELS GERMANS MUÑOZ

Pel que fa a la peça 'Pintor', l'última que s'ha conclòs i sobre la qual s'ha dictat acte de transformació en procediment abreujat després de gairebé dos anys d'investigació, es tracta de l'encàrrec que haurien fet els empresaris Joan i Fernando Muñoz a Villarejo per aconseguir informació d'un exsoci, per la qual cosa el comissari s'hauria valgut de diversa "informació sensible i d'accés restringit" de l'exjutge Francisco Javier de Urquía.





L'acusació popular de Podem sol·licita 16 anys de presó per al comissari jubilat, a l'afegir en aquesta ocasió un presumpte delicte de descobriment i revelació de dades reservats registrades en fitxers informàtics.





En aquesta peça també són acusats Rafael Redondo, per al qual Podem demana altres 16 anys de presó, i el fill de l'comissari José Manuel Villarejo Gil, per a qui interessa 9 anys i mig. Per als expolicies Antonio Bonilla i Javier Fernández Pérez, l'acusació interessa 6 anys de presó, així com 9 anys per al també exagent José Manuel González Escobar.





Però és a l'empresari Juan Muñoz i el seu germà Fernando Muñoz per als que Podem demana la pena més alta en aquesta peça separada, un total de 17 anys de presó per diversos suposats delictes de descobriment i revelació de secrets.





Per als advocats de tots dos, José Luis García González i Ricardo Álvarez-Ossorio, l'acusació popular sol·licita 10 anys de presó, mentre que per als detectius contractats per al 'encàrrec', un total de 9 anys.