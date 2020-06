Vaga a la mina d'Iberpotash a Sallent després de la mort de dos treballadors

Els treballadors de la mina d'Iberpotash a Sallent (Barcelona) aniran a vaga aquest dimarts després de la mort de dos companys durant el mes de juny, ambdós de la subcontracta Muntatges Rus.

















Sota el lema 'Per la seguretat a la mina', uns 800 empleats estan cridats a omplir els carrers de Manresa (Barcelona) amb una marxa lenta que acabarà a l'ajuntament, on es llegirà un manifest.





Protestaran per demanar més mesures de seguretat i revertir les subcontractacions que s'han realitzat a la mina, segons ha explicat el secretari general de CCOO. de Catalunya Indústria al Vallès Occidental i la Catalunya Central, J osep Roda.





"La mina no és segura", ha remarcat Rueda i ha posat com a exemple que no hi ha prou màquines per mirar totes les galeries de mina i assegurar que no s'esfondren.





Rueda ha indicat que esperen i estan segurs que la vaga d'aquest dimarts serà un èxit perquè els treballadors d'Iberpotash, de el grup ICL, estan "molt cabrejats i preocupats".





I és que la mort dels dos treballadors, Pau i Àngel, mentre treballaven a la mina de Sallent, tots dos per un despreniment, ha estat "un cop" per als seus companys, ha emfatitzat Roda.





IBERPOTASH

La direcció d'Iberpotash ha sostingut en un comunicat que respecten "totalment" la decisió dels comitès d'empresa de convocar vaga a la mina de Sallent, però ha recalcat que han aturat la seva producció després del segon accident, per avaluar les mesures de seguretat i analitzar si cal implementar de noves.





"ICL Iberia està totalment oberta a l'diàleg", ha defensat l'empresa i ha recordat l'acord a què havien arribat amb els sindicats que va servir per desconvocar la vaga fa una setmana, que es va tornar a convocar amb la segona mort.





La companyia ha afegit que l a vaga de dimarts afecta "únicament" a la mina de Sallent i que la resta de les seves instal·lacions funcionaran amb normalitat.





PRECARIETAT

El portaveu de CCOO de Catalunya, sindicat majoritari al comitè d'empresa d'Iberpotash a Sallent i Muntatges Rus, ha advocat per corregir "la política de subcontractació absurda" de la companyia, que ha defensat que únicament comporta precarietat.





Roda ha assenyalat que el grup ICL ha anat subcontractant "en tots els sentits", fins i tot en temes de seguretat, com en el cas de Muntatges Rus a Sallent.





En aquest sentit, ha avisat que Muntatges Rus "fa de tot" a Sallent i fins té més treballadors en aquesta mina que la mateixa Iberpotash, amb uns 450 enfront de 230.





"No és bona idea subcontractar res", ha defensat el representant dels treballadors de la mina, dedicada principalment a la producció de potassa per abonament.





Tenint en compte el tancament previst de la mina de Sallent, Rueda ha demanat que la direcció de l'empresa "aprofiti aquest temps" per adaptar la de Súria (Barcelona) i col·locar els treballadors de la qual tancarà.





Rueda ha defensat la necessitat d'impulsar plans de prejubilació a la de Súria i reconvertir a treballadors de subcontractes a Sallent en empleats de el grup ICL, per evitar que molts treballadors es vagin al carrer quan tancament.