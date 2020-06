'MedusApp', l'aplicació que permet saber si hi ha meduses a la platja

L'aplicació per a dispositius mòbils 'MedusApp' permetrà aquest estiu que els usuaris informin de l'absència de meduses a les aigües d'una determinada platja, de manera que aquesta zona de bany es veurà amb un punt verd.













Segons ha informat la UA, l'aplicació, desenvolupada al costat de l'O niversitat Politècnica de València (UPV), el CIBER de Malalties Respiratòries (CIBERES) i el Laboratori de Immunoal·lèrgia de l'Institut d'Investigació Sanitària Fundació Jiménez Díaz (IIS-FJD), incorpora aquest any noves funcionalitats.









Des del seu llançament el 2018, 'MedusApp' permet a qualsevol persona advertir de l'albirament de meduses i ofereix en temps real un mapa dels llocs on es detecta la seva presència. Després de les millores de l'any passat, quan es va traduir completament l'app a l'anglès i es va incloure la possibilitat de pujar imatges des de la galeria, entre les novetats del 2020, incorpora també nous mapes que permeten millorar la lectura d'albiraments, així com més detall en platges i cales.





No obstant això, amb la nova versió els usuaris poden denunciar la presència de residus al mar, com plàstics, taques d'oli, restes de fusta, sabons i fins i tot mascaretes o guants.





"El nostre objectiu és que els propis banyistes contribueixin a dibuixar l'estat de les platges. La nova versió de MedusApp ens ajudarà a entrar més tranquils a la mar o, si s'escau, anar amb més cautela, evitar certes zones i fins i tot, no banyar-nos. I, el que és més important, converteix cada usuari en informador ", destaca Eduardo Blasco, un dels desenvolupadors.





Des del seu llançament i fins ara, l'aplicació ha rebut més de 2.100 albiraments de meduses, dels quals s'han publicat, després de la seva revisió, 1.500; així com fotos de més de 500 picades, que es remeten directament a l'Institut de Recerca Fundació Jiménez Díaz per estudiar possibles reaccions al·lèrgiques davant la picada.





El coordinador científic de l'app, el professor de la UA, César Bordehore, remarca que els albiraments realitzats amb aquesta aplicació són semiquantitatius.





"El doble d'albiraments en una zona que una altra no vol dir obligatòriament que hi hagi el doble de meduses, ja que també influeix el nombre de avistadors actius a cada zona. La importància d'aquesta app és que es dóna informació real, tant de presència o absència de meduses, de quines espècies són més urticant i quins inofensives, com cal tractar les picades, entre d'altres.





Entenem que informar els usuaris de les platges i de la mar sobre aquest tema millora la resposta al ciutadà, evita riscos innecessaris i permet conèixer una mica més del nostre mar Mediterrani ", destaca Bordehore.





QUANTES MEDUSES s'han albirat EN ELS ÚLTIMS DIES?

A l'entrar a MedusApp, l'usuari és avisat automàticament sobre si s'han reportat meduses en els últims dies en un radi de 5 km des de la posició en què es troba, podent generar un informe ràpid global dels mateixos sobre els mapes de situació.





"I també podem consultar tots els albiraments en qualsevol rang de dates i / o d'espècies que es desitgi, des dels inicis de el projecte", explica Ramon Palacios, un altre dels desenvolupadors de MedusApp.





Els usuaris de l'app poden enviar tant la foto de l'espècie de medusa que hagin albirat, com l'abundància i mida estimat, dades que es publiquen en un mapa per consultar còmodament al web ' www.medusapp.net ', i als quals es pot accedir també des de l'apartat de mapes de la pròpia aplicació.





També poden enviar fotos de les picades, explicant a més quant temps fa des que es va produir i l'espècie que li ha picat, podent afegir comentaris sobre els efectes de la picada. "MedusApp inclou un croquis de el cos humà, que ajuda a indicar la zona de picada", afegeix Palacios.





PER A LA PESCA

La informació remesa per les persones col·laboradors sobre picades sofertes no pretenen suplantar la consulta a metge, sinó servir com a canal de comunicació amb un equip mèdic especialista en al·lèrgies i ser analitzades des d'un punt cientificomèdic.





En concret aquestes dades es gestionen des del CIBER de Malalties Respiratòries (CIBERES) i el Laboratori de Inmunoalergia- Institut d'Investigació Sanitària Fundació Jiménez Díaz (IIS-FJD), amb Victòria del Pozo i Mar Fernández Nieto.





A més, per a navegants o pescadors MedusApp incorpora una nova funcionalitat per registrar les meduses albirades en un transecte (una ruta en navegació o les meduses presents a les xarxes d'una barca de pesca d'arrossegament).





"Això resulta de gran interès a nivell científic, ja que amb la col·laboració de pescadors professionals i navegants podrem conèixer quines espècies apareixen en les xarxes i quins s'albiren mar endins, més enllà de la informació presa puntualment per banyistes a les platges, reforçant la capacitat de quantificació espacial i temporal de el projecte, cal remarcar que les meduses en aigües profundes competeixen amb els peixos i crustacis i, a més, poden predar sobre les seves larves, de manera que a més meduses, hi haurà menys peixos. per això, és important monitoritzar l'aparició de meduses a les xarxes d'arrossegament, ja que en algunes zones del món s'ha vist un augment de presència de meduses acompanyat d'un descens en pesca ", afegeix el professor d'ecologia marina de la UA, César Bordehore.





GUIA DIDÀCTICA I DE PRIMERS AUXILIS

Finalment, MedusApp compta també amb una guia didàctica i amb imatges de les principals meduses i una guia interactiva de primers auxilis -que es va actualitzant conforme avancen els coneixements metges-, amb recomanacions en cas de picada depenent de l'espècie.





Aquesta iniciativa pretén ser útil no només per al banyista sinó també per a tots els socorristes, que poden tenir una completa guia de meduses al seu mòbil. MedusApp prové de el projecte europeu LIFE Cubomed, coordinat per la UA i l'Institut de Ciències de la Mar (CSIC, Barcelona).





MedusApp està disponible tant per Android com per iOS, i funciona tant en línia com fora de línia per si no hi ha cobertura mòbil o es prefereix enviar a través de WiFi un cop captada la informació.