Confinen a vuit agents de la Guàrdia Urbana a Lleida després de ser escopits per una persona que ha donat positiu

L'Ajuntament de Lleida ha confinat a vuit agents de la Guàrdia Urbana després que la setmana passada els escopís i agredís una persona que setmanes enrere havia donat positiu de Covid-19, durant una actuació policial en què va acabar detinguda.









Seguint el procediment habitual i reglamentari derivat d'un accident de treball, Activa Mútua ha citat els agents per a aquest dimarts al matí per dur a terme la prova del coronavirus, ha informat l'Ajuntament en un comunicat.





En cas que el test tingui algun resultat positiu, i tal com estableix el protocol Covid-19, el diagnòstic i l'assistència correspondrà al servei públic de salut.





Dels vuit agents afectats, dos s'han fet la prova a al CAP corresponent sota la prescripció dels respectius metges de capçalera: un ha donat negatiu i un altre, que havia tingut un contacte proper previ amb una persona contagiada, ha donat positiu.





Segons el consistori, el protocol estableix que cal fer quarentena 14 dies perquè durant aquest temps es pot desenvolupar la malaltia i, per tant, el moment de fer la prova depèn d'indicacions facultatives.





Si el test s'hagués fet en 24 hores després de l'incident, no hagués estat garantia de tenir uns resultats fiables en cas d'indicar que no s'havien contagiat, ha destacat el consistori.





L'Ajuntament necessita que cal diferenciar entre el procediment a seguir en cas de contactes produïts com a conseqüència directa d'un accident de treball de què es produeix per qualsevol altre contacte que no sigui demostrable que hagi estat el causant de la infecció com a resultat de l'exercici de les competències de el lloc de treball, encara que en tots dos casos, el protocol regula l'aïllament preventiu.