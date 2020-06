La demanda transplantaments capil·lars es dispara a Espanya a causa del Covid-19

El Covid-19 ha parat en sec el turisme internacional. Durant un llarg període els espanyols han perdut l'opció d'agafar un vol i viatjar fins a Londres per fotografiar-se davant del Big Ben; fins a Venècia per recórrer els seus canals en gòndola; o fins a París, per visulmbrar la Torre Eiffel des del riu Sena. Tot s'ha aturat, fins als viatges a Turquia per a tornar a tenir aquella cabellera que es va perdre amb els anys.









Óscar Mendoza, conseller delegat de la clínica capil·lar MC360, afirma que "500.000 persones viatgen anualment a Turquia" per sotmetre's a un transplantament capil·lar ". Segons l'empresari, els turcs han sabut" trobar un potent nínxol de mercat entre aquelles persones a les que no els compensava el preu de realitzar un trasplantament capil·lar a Espanya ". Això, alhora,"els ha servit per fomentar el turisme, facilitant la publicitat i promoció de país a nivell internacional", explica Mendoza.





Però el Covid-19 ha acabat amb aquests viatges, i els usuaris que abans agafaven un vol fins a Istanbul, ara no tenen més remei que recórrer a les clíniques espanyoles. El conseller delegat de MC360 explica que hi ha hagut un "increment del 150% pel que fa a demandes de consultes en línia sobre intervencions relacionades amb empelts capil·lars durant el període de confinament".





Per a l'empresari, aquesta dada "suposa un escenari idoni per a promoure els trasplantaments capil·lars a nivell internacional i que el sector de la medicina capil·lar espanyola es posicioni com a líder de mercat a nivell europeu", indica.





A més, Espanya és un dels millors mercats a Europa on explorar aquest tipus d'intervencions, ja que és un dels països amb majors índexs d'alopècia: un 50% d'homes i un 25% de dones la pateixen, per causes com estrès, mala alimentació o desequilibris hormonals.





D'altra banda, els preus ja no són els d'abans, de manera que ja no surt tan a compte volar a Turquia per a tornar a recuperar la cabellera: a Espanya s'ha produït una disminució del 68% en el preu dels traplantaments capil·lars.





En aquest sentit, Óscar Mendoza assenyala que és "el moment de aprofitar-nos de la qualitat immillorable amb què compta la sanitat espanyola ja que, sens dubte, el turisme estètic i sanitari pot aportar en un futur molt proper un plus a l'economia espanyola i a les empreses del sector capil·lar nacional ".





L'empresari demana una aliança "entre totes les empreses del sector" per a remar "en una mateixa direcció". "El turisme sanitari també és generador de riquesa i vol arribar per quedar-se", sentencia.