Mor la directora general d'Allianz Seguros, Cristina del Ama

Allianz Seguros ha informat aquest dilluns de la mort de la seva directora general, Cristina del Ama, després de diversos anys de lluita contra una malaltia que l'empresa no ha revelat.





El conseller delegat de la companyia, José Luis Ferré, ha expressat els seus condols assegurant que l'empremta que deixa del Ama "és inesborrable". "Ha encarnat com ningú els valors de la nostra empresa, destacant pel seu lideratge, pel seu compromís i per l'afecte que transmetia a tothom", ha afegit.





D'altra banda, Ferré ha afegit que la directora "ha estat i seguirà sent un exemple per a tots". "El seu llegat seguirà sent un exemple per a tots, ja que el seu llegat seguirà viu en els quals hem tingut la sort de compartir moments amb ella. Amb el seu comportament diari, ella ens ha ensenyat a ser cada dia una mica millors", ha postil·lat.





Cristina de l'Ama Redondo, nascuda a Madrid el 1969, era llicenciada en Ciències Empresarials i Actuarials per la Universitat Complutense de Madrid i PDD (Programa de Desenvolupament Directiu) per l'IESE.





Es va unir a Allianz el 1992, on va exercir diferents càrrecs tècnics i directius. Des de 2013 fins 2015 va ser sotsdirectora general, membre de el Comitè de Direcció i responsable de l'Àrea de Vida i Salut de Allianz Assegurances.





Va contribuir, segons la companyia, "enormement" a el desenvolupament i creixement de tot l'equip i projecte de Vida i Salut, fins que el 2015 va ser nomenada directora general i responsable de l'Àrea Comercial i Market Management.





"La seva aportació a Allianz ha estat incalculable i, especialment en els últims anys, va liderar amb enorme èxit la modernització i transformació de la Xarxa Comercial de la companyia", conclou el comunicat.