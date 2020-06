Xina i els accionistes salven Mediapro i a Roures

Jaume Roures ha arribat a un acord amb els seus accionistes per salvar Mediapro, l'empresa audiovisual més gran d'Espanya, amb una plantilla de més de 7.100 persones. Mediapro rebrà un préstec de 55 milions d'euros i una aportació de la mateixa quantitat per part dels seus socis, de manera que en total comptarà amb 120 milions per superar l'actual estrall en què es troba per la crisi del coronavirus.









Deutsche Bank, que ha ofert el finançament, sindicará el crèdit amb les entitats de Mediapro com Goldman Sachs i Citi.





L'aportació dels seus accionistes ve per part d'Orient Hontai, que posseeix el 53,5% de Mediapro, de WPP, que posseeix el 22,5% i de Jaume Roures i Josep Maria Benet, els dos gestors de la companyia, que tenen cadascun un 12% del capital. Així, Roures i Benet, responsables d'Imagina, empresa propietària de Mediapro, podran 6,6 milions d'euros cada un. Orient Hontai aportarà a 29,4 milions a Mediapro.





Mediapro va sol·licitar a principis del mes de juny 125 milions a la banca per poder superar la crisi ocasionada pel coronavirus. Però els creditors van demanar als accionistes que també formaran part del sacrifici i que posessin capital. Ara, com a conseqüència de la situació de la borsa, que ha afectat terriblement a Imagina, els inversors no van a injectar diners fins que vegin una mica d'esperança en la companyia. És per això que els propis accionistes han hagut de participar en el procés de recuperació de Mediapro.