El Pla Renove es convertirà aquest dimarts en una realitat i comptarà amb 250 milions per a la compra de vehicles

El Govern aprovarà aquest dimarts al Consell de Ministres un Reial decret que recollirà el nou Pla Renove, que disposarà de 250 milions d'euros per a la renovació de parc automobilístic espanyol i inclourà ajudes a la compra de tot tipus de tecnologies.









Així ho han confirmat fonts del sector després que fa unes setmanes l'executiu ja anunciés que dins del seu pla d'impuls a la cadena de valor de la indústria de l'automoció s'inclouria una partida destinada a la renovació de vehicles.





D'aquesta manera, després que el Govern ja aprovés el Programa d'Incentius a la Mobilitat Eficient i Sostenible (Moves II), que compta amb una dotació pressupostària de 100 milions d'euros i que donarà ajudes a la compra de vehicles elèctrics de fins a 5.500 euros, ara llançarà un pla especial per a la renovació de parc per a tot tipus de tecnologies.





Per això, destinarà fins a 250 milions d'euros al Pla Renove, amb l'objectiu de substituir els vehicles més antics i contaminants per altres més nets i segurs a través de criteris mediambientals i sota el concepte de "neutralitat tecnològica".





Aquests 250 milions d'euros es destinaran a incentivar l'adquisició de turismes, vehicles comercials lleugers, vehicles industrials pesats i autobusos, i estarà vinculat, a l'igual que plans anteriors, a desballestar un vehicle antic per cada un que s'adquireixi nou.





MODELS MÉS EFICIENTS

Els ajuts prioritzaran els models més eficients, de manera que l'adquisició de turismes amb etiqueta 'zero' per part de particulars o autònoms es subvencionarà amb 4.000 euros, mentre que si es compra un model 'Eco' es rebran entre 600 i 1.000 euros i entre 400 i 800 euros si s'adquireix un cotxe amb etiqueta 'C' (combustió).





En el cas de les pimes, els ajuts són de 3.200 euros per als 'Zero', d'entre 500 i 800 euros per als 'Eco' i d'entre 350 i 650 euros per als 'C', mentre que les grans empreses rebran 2.800 euros en el primer cas, entre 450 i 700 en el segon i entre 300 i 550 euros en el tercer.





Per poder sol·licitar els ajuts d'aquest pla, els turismes adquirits no podran tenir un preu de més de 35.000 euros.





En un altre ordre de coses, el Govern injectarà 100 milions d'euros entre 2020 i 2021 per renovar la flota de vehicles de l'Administració per models amb l'etiqueta 'Zero' de la Direcció General de Trànsit (DGT), llevat que aquests models ni puguin satisfer les necessitats exigides.