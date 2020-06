El conjunt eòlic Montes Torozos obté el Premi Eolo d'Integració Rural de la Eòlica 2020

La Comarca Montes Torozos, repartida entre les províncies de Valladolid i Palència, s'ha alçat amb el Premi Eolo a la Integració Rural de la Eòlica en la seva novena edició per tractar-se d'una comarca modèlica en el que a el desenvolupament eòlic es refereix, concedit per la Associació Empresarial Eòlica (AEE). La candidatura es concreta en el conjunt eòlic promogut per Naturgy que consta de set parcs eòlics amb una potència eòlica total de 256,50 MW i una inversió de 263 milions d'euros.









El jurat, reunit a Madrid el passat 17 de juny, va valorar que la Comarca Montes Torozos compta amb un gran desenvolupament de la tecnologia amb diferents projectes eòlics, el que ha suposat una positiva repercussió socioeconòmica en termes d'ingressos i d'ocupació, alhora que ha afavorit la diversificació productiva sense alterar l'essència cultural de l'entorn, ajudant així a contenir el despoblament.

En concret, la candidatura de la Comarca Montes Torozos presentada a el Premi Eolo ha estat composta per 12 pobles de la comarca situats a la zona de la província de Valladolid amb una superfície de 322,1 Km2 i 1.753 habitants en total, i que corresponen a Barruelo de la Vall, Berceruelo, Castrodeza, Castromonte, la Mudarra, la Santa Espina, Torrecilla de la Torre, Torrelobatón, Valdenebro de les Valls, Velilla, Villasexmir i Velliza.

Aquestes instal·lacions reflecteixen l'important desenvolupament eòlic a la zona, que ha comptat sempre amb la involucració i col·laboració d'autoritats municipals i veïns, defensant i recolzant els projectes durant el desenvolupament dels mateixos i establint-se una relació de mútua confiança amb Naturgy.

Carlos González Samano, director de desenvolupament de generació de Naturgy, ha afirmat que "aquest premi reconeix la importantíssima col·laboració de les administracions locals, a més de l'autonòmica, i la nostra companyia per fer realitat els projectes eòlics que impulsem amb l'objectiu de fer realitat la transició energètica i que aquesta redundi en benefici de l'entorn rural ", i ha afegit que" l'aportació d'aquest tipus de projectes a les comarques és indubtable i immediata, fonamentalment els referits a dinamització econòmica i sociolaboral ".

Els projectes eòlics han afavorit l'impuls i la creació d'ocupació en aquesta comarca despoblada dins de l'anomenada 'Espanya buidada', de la mà d'activitats que, a més de contribuir a la diversificació productiva, ajuden a fixar població en el territori, així com la capitalització de recursos locals (restauració, allotjament, turisme, et). Bona part de l'ocupació generada al voltant de la construcció i explotació d'aquests parcs eòlics ha beneficiat a aquestes localitats. En concret, la xifra d'ocupació generada en el projecte dels set parcs eòlics de Naturgy és de 2.975 llocs de treball (d'ells, 1.653 ocupació directa).

Gràcies als 7 nous parcs eòlics, s'han aportat nous ingressos als seus habitants amb 1 milió d'euros a l'any en rendes de lloguer per als propietaris, i a més, s'ha aconseguit passar d'una situació d'ingressos limitats a una notable bonança a les comptes municipals, amb ~ 65,8 milions d'euros d'ICIO, i en impostos BICE i IAE per ~ 1,2 milions d'euros anuals, facilitant la millor cobertura de les necessitats socials dels seus habitants i reduint la fiscalitat.

La implantació de l'eòlica a la comarca ha suposat un increment de recursos per afrontar projectes que permetin generar nous ingressos als seus habitants i, d'aquesta manera, dotar d'alternatives de futur als seus habitants. Tal és el cas, que en el pla del foment al turisme a Montes Torozos, ja desenvolupada aquesta zona com a àrea de turisme rural i paisatgístic, així com cultural i gastronòmic, s'està promovent en un dels municipis de la comarca, Castromonte, la construcció d'un centre d'interpretació de l'energia eòlica com a atractiu turístic per explicar a el públic de forma didàctica i divulgativa el procés de producció i de distribució, a través de peces originals, maquetes, vídeos, fotografies i panells. D'aquest projecte s'espera un impacte docent i turístic i en el qual està col·laborant un grup de treball vinculat a la Càtedra de Comerç Exterior de la Universitat de Valladolid, dins el projecte Timmis d'emprenedoria amb fons de la Unió Europea.

El Premi Eolo a la Integració Rural consisteix en l'elaboració d'un vídeo sobre la vida en els municipis guardonats i la integració de l'eòlica a la comarca. Aquest vídeo, així com el lliurament del guardó, es realitzarà en els pròxims mesos a causa de la situació provocada per l'actual pandèmia de l'COVID-19 amb la presència d'autoritats, representants d'AEE i d'empreses, i obert a tots els veïns de la comarca Montes Torozos.