La direcció de Nissan 'cedeix' davant les protestes i planteja la continuïtat de dues oficines a Barcelona

Nissan ha plantejat aquest dimarts a la primera reunió del procés de consultes amb els representants sindicals designats pels comitès d'empresa locals "la possible continuitat" de certes activitats no relacionades amb la fabricació com el Centre Tècnic Europeu a Barcelona (NTCE Spain) i compres.









En un comunicat, la companyia ha explicat que durant la reunió s'ha constituït formalment la taula de negociació i s'ha pactat el calendari de reunions fins al pròxim 30 de juliol, mentre que la propera reunió serà el 6 de juliol.





"La direcció de Nissan espera comptar amb la participació de les administracions públiques en aquest marc de diàleg. Així mateix, la direcció ha manifestat el seu desig que els representants dels treballadors contribueixin a l'avenç d'aquestes negociacions", ha explicat l'automobilística, que ha defensat que sempre tindrà una aposta clara per un diàleg obert.





NTCE, el centre tècnic europeu de Nissan a Barcelona de R + D + I, dóna feina a unes 300 persones, mentre que el centre de Compres té a una setantena de persones treballant.





Aquest plantejament, que s'hauria de consensuar amb el Japó, se suma a la decisió de la setmana passada de mantenir el magatzem de recanvis situat al Prat de Llobregat i en el qual treballen unes 110 persones.





CONTINUEN LES PROTESTES





Uns 700 treballadors de Nissan s'han concentrat aquest dimarts a l'entrada de la planta de Nissan a la Zona Franca de Barcelona per protestar contra el tancament de la companyia.





La concentració, convocada a les 9.00 hores, ha aglutinat part dels treballadors que participaran en les mobilitzacions convocades pels comitès d'empresa de Barcelona a Cantàbria, on preveuen manifestar-se davant la fàbrica de la companyia en Els Corrals de Buelna.





Els treballadors preveuen realitzar accions dimecres i dijous, tant davant la fàbrica com a la ciutat de Santander, per després tornar a Catalunya el divendres, tot amb l'objectiu de visibilitzar el conflicte "més enllà de les portes de Nissan Barcelona".





Aquest dimarts és el dia previst d'inici de consultes amb el comitè designat pels comitès d'empresa locals i que arriba després de diverses reunions entre la companyia i el comitè d'empresa europeu des de l'anunci de tancament, el passat 28 de maig.





Aquesta reunió arriba un dia després de la compareixença de dos membres de comitè d'empresa al Parlament en el marc d'una comissió sobre Nissan, en què també estaven citats directius de la companyia, que no van acudir, la consellera d'Empresa i Coneixement de la Generalitat, Àngels Chacón, i el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani.