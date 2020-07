El Pla Renove no arriba a la data que s'esperava

A principis de juny l'Executiu va anunciar que posava en marxa el Pla Renove, una mesura per impulsar el sector automobilístic enmig de la crisi del coronavirus. Si bé el 16 de juny es va aprovar el Programa d'Incentius a la Mobilitat Eficient i Sostenible (Moves II) per donar ajudes d'un màxim de 5.500 euros als que comprin vehicles elèctrics, encara falta aprovar el Pla Renove a el complet. Així doncs, ara hi ha moltes operacions paralitzades perquè el Govern central continua sense aprovar-lo.









El Pla Renove és una mesura més àmplia que l'anteriorment citat, que pretén intentar que es canviïn els vehicles antics contaminants per altres més sostenibles mitjançant ajuts econòmics i subvencions.





Molta feina per davant

Tot i que Sánchez va anunciar que aprovaria el pla, el Ministeri d'Indústria segueix sense saber quan s'aprovessin les mesures. I és que el Govern central va assegurar que al juny hi hauria un pressupost però no ha estat així. Dimarts, María Jesús Montero va dir en una roda de premsa que està previst que s'aprovi "la primera quinzena de juliol".





Això ha provocat molt de retard en les compres de vehicles i s'han paralitzat milers d'operacions de clients que, després de conèixer els avantatges de el Pla Renove, van acudir a comprar o canviar el seu vehicle. Ara, segons informa el Confidencial Digital, els clients estan impacients però els concessionaris es neguen a avançar els diners. En principi, segons el que va comentar l'Executiu, quan el pla estigui en marxa, el client rebrà l'ajuda de l'Estat o de la Comunitat Autònoma i després podrà signar el contracte de compravenda.