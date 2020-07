Torra carrega contra el Govern central i l'acusa d'aplicar un 155 "camuflat"

El president de la Generalitat, Quim Torra, ha acusat el Govern central d'aplicar a Catalunya un article 155 de la Constitució "camuflat en l'estat d'alarma" i ha retret a el Govern la seva gestió en la compra de material durant la pandèmia.









"Ens feia falta un Estat que fos per davant, no a remolc. Necessitàvem un Estat que fos executiu, no executés les nostres competències. Necessitàvem un estat propi", ha explicat Torra en la seva intervenció en el ple monogràfic sobre la pandèmia i les seves conseqüències econòmiques i socials, en què ha assegurat que ha estat a la banda de l'executiu de Pedro Sánchez quan ha considerat que prenia decisions encertades.





El president català ha acusat l'executiu central de falta de transparència amb les dades de morts i afectats pel Covid-19: "Els ciutadans tenen dret a saber"; i ha contrastat aquesta gestió amb la de la Generalitat que, segons ell, sí que ha donat totes les xifres.