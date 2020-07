El coronavirus continua colpejant als equips de l'NBA

El coronavirus segueix colpejant amb força en els equips de la NBA que disputaran la fase final de la competició a Florida. El més afectat és, de moment, el Brooklyn Nets, dos de que els seus jugadors han donat positiu en les últimes hores.





Es tracta del pivot DeAndre Jordan i de l'base Spencer Dinwiddie. Tots dos han confirmat la seva positiu i el primer ha assegurat que no serà a Orlando per a la disputa dels partits pel títol. Per contra, el base ha afirmat encara té opcions d'acudir a l'esdeveniment, encara que algunes fonts apunten que tot dependrà de la decisió de les autoritats sanitàries.





Aquestes absències s'uneixen a les de les dues estrelles de l'equip, Kevin Durant i Kyrie Irving, que també estaran absents de la competició, tot i que durant tota la temporada han arrossegat lesions que els han impedit jugar amb regularitat.





A més, són alguns dels jugadors de la plantilla de el quadre novaiorquès que s'han plantejat renunciar a acudir a Orlando. A el cas ja confirmat de Wilson Chandler, absent per motius familiars, es poden unir els d'altres jugadors que no volen arriscar a ser contagiats, i fins i tot n'hi ha que volen renunciar en solidaritat amb els moviments socials inspirats pel Black Lives Matter.





Les proves realitzades a tots els jugadors dels equips han donat com a resultat e l positiu d'uns 18 jugadors, tot i que no es descarta que puguin aparèixer més en el futur. Els jugadors són sotmesos a controls periòdics amb proves PCR.





Si en els pròxims dies continuen apareixent positius, els responsables de l'campionat estudiaran la possibilitat de suspendre el.