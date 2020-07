França rebutja extradir Josu Ternera per delictes de lesa humanitat

El Tribunal d'Apel·lació de París ha rebutjat el lliurament a Espanya de l'excap d'ETA José Antonio Urrutikoetxea, àlies Josu Ternera, per delictes de lesa humanitat que se li reclamen en una causa que instrueix la jutge de l'Audiència Nacional María Tardón, han informat fonts jurídiques.









La decisió, que és definitiva segons les mateixes fonts, ha estat adoptada pels magistrats francesos a l'entendre que els fets que fonamenten la petició de la titular de Jutjat Central d'Instrucció número 3 a Espanya no es corresponen amb lesa humanitat, un delicte que a més no existeix en el codi penal gal.





En aquesta causa Josu Ternera està processat juntament amb els també excaps d'ETA Garikoitz Aspiazu Rubina, àlies 'Txeroki'; Mikel Carrera Sarobe, àlies 'Ata'; i Ángel Iriondo Yarza, àlies 'Gurbitz'.





Urrutikoetxea està està empresonat en una presó francesa des que va ser detingut en aquest país el maig de l'any passat després de 17 anys fugat i des que va començar l'epidèmia ha demanat sortir en llibertat provisional amb cautelars al tenir 70 anys i patir diverses patologies. El passat 30 d'abril la justícia francesa va rebutjar l'última de les seves peticions de llibertat.





La causa per delictes de lesa humanitat no és l'única que pesa sobre l'exdirigent etarra, que té diversos assumptes judicials pendents tant a Espanya com a França. Al país veí jutjat en absència quan es trobava fugit de la justícia, però després de ser detingut la seva defensa va recórrer aquestes condemnes i els processos hauran de repetir-se.





A casa nostra Josu Ternera està processat a l'Audiència Nacional per la bomba a la casa quarter de Saragossa en 1987, que va provocar 11 morts; per l'assassinat el 1980 del directiu de Michelin Luis María Hergueta i per la causa de finançament d'ETA a través de 'herriko tabernes'.