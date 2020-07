Espanya i França, unides de nou per alta velocitat

L'aliança comercial formada per Renfe-SNCF en Cooperació han restablert des de l'1 de juliol els serveis ferroviaris internacionals d'alta velocitat entre Espanya i França amb dues freqüències diàries en ambdós sentits que connecten Barcelona, Girona i Figueres amb Perpinyà, Narbona, Besiers, Agde , Sète, Montpeller, Nimes, Avinyó, Aix-en-Provence, Marsella, Valence i París.









D'acord amb la situació sanitària motivada per la pandèmia de l'Covid-19, Renfe-SNCF en Cooperació han posat en marxa un protocol que posa l'accent tant en la responsabilitat social com a la protecció dels interessos i la salut de viatgers i empleats. Aquest protocol garanteix la seguretat a bord i a les estacions i per tot això tant Renfe com SNCF han iniciat els processos de certificació propis de cada país referent a això.





Això sí, durant el viatge és obligatori l'ús a bord de màscares per part de tots els viatgers i tripulants. Així mateix, per raons de seguretat sanitària, actualment no es presten els serveis a bord de restauració.





L'oferta de freqüències i trens internacionals entre Espanya i França, s'anirà ampliant en funció de l'evolució de la demanda. Actualment, els trens de Renfe-SNCF en Cooperació que circulen ja estan oberts a la reserva i venda per a tots els mesos d'estiu.