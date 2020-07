CaixaBank crea una xarxa virtual a LinkedIn que agrupa les guanyadores dels seus premis Dona Empresària

Gonzalo Gortázar, conseller delegat de CaixaBank, ha inaugurat, en una trobada virtual, la «Comunitat Dona Empresària CaixaBank», la xarxa en línia que reuneix les guanyadores regionals i nacionals de les tres edicions del Premi Dona Empresària CaixaBank.









La comunitat virtual, operativa a través d'un espai privat a LinkedIn, neix com una plataforma per compartir coneixement, idees i experiències, i com a punt de trobada per establir vincles professionals entre el grup de directives, referents per la seva trajectòria, visió estratègica, capacitat d'innovació i lideratge transformador.









En la sessió inaugural, Gonzalo Gortázar ha compartit la seva visió sobre el lideratge en temps de la COVID-19 amb les empresàries de la comunitat i ha mostrat la seva satisfacció per aquesta nova iniciativa que suposa un pas més en la igualtat de gènere: «En moments com els actuals, la necessitat d'avançar cap a la igualtat d'oportunitats és encara més imprescindible, i a CaixaBank volem contribuir amb iniciatives com la d'aquesta nova Comunitat Virtual d'empresàries, que té com a objectiu unir i donar visibilitat al talent i al lideratge femení».





La «Comunitat Dona Empresària CaixaBank» ofereix un ampli repositori d'informació sobre empresa i lideratge femení, adaptada als interessos de les participants, i habilita un fòrum participatiu en què les empresàries poden intercanviar coneixements i aprendre de les millors pràctiques que s'hagin adoptat a cadascuna de les empreses representades.





La plataforma també ofereix accés a experiències exclusives, com ara fòrums, debats, conferències i esdeveniments nacionals i internacionals, amb les quals es vol contribuir al desenvolupament i al lideratge de la dona en l'àmbit dels negocis. Per a aquest mes hi ha prevista una sessió virtual exclusiva d'Innovació Disruptiva de la mà del xef Ferran Adrià.





A més de crear un vincle personal i professional entre les guardonades a Espanya i a Portugal, la «Comunitat Dona Empresària» facilitarà l'accés a altres xarxes de dones empresàries en l'àmbit nacional i internacional com ara IWEC, International Women’s Forum, Vital Voices o EJE&CON, entre d'altres. Cada any, la xarxa incorporarà les guanyadores de les noves edicions.





El Premi Dona Empresària i els premis internacionals IWEC

El Premi Dona Empresària CaixaBank reconeix cada any l'excellència professional i empresarial de dones amb una trajectòria de lideratge important i reconeguda en el món de l'empresa a Espanya. El guardó s'ha consolidat en l'àmbit nacional pel seu impuls a la diversitat i la seva contribució a fomentar la igualtat de gènere en la societat espanyola.





La guanyadora nacional del Premi Dona Empresària és una de les representants espanyoles en els premis IWEC, que es lliuren en el marc de la Conferència International Women’s Entrepreneurial Challenge (IWEC), la xarxa mundial de dones empresàries líders de tot el món, presents en el capital de les companyies en què treballen, i que cooperen a escala global per ajudar a crear i a distribuir la riquesa de les empreses. Després de la seva primera edició a Barcelona el 2007, la Conferència Internacional IWEC ha viatjat a diverses ciutats d'arreu del món, com ara Nova York, Estocolm, Ciutat del Cap o Nova Delhi, entre d'altres.





Des de la creació dels premis IWEC, s'han guardonat 411 dones de 42 països, les empreses de les quals tenen una facturació anual global de 35.500 milions de dòlars i donen feina a més de 348.200 persones.





El programa Wengage de CaixaBank, compromís de l'entitat amb la igualtat

La diversitat, la meritocràcia, la igualtat d'oportunitats i el reconeixement del talent són alguns dels pilars de la cultura corporativa de CaixaBank. Sota aquestes premisses, l'entitat treballa amb el compromís de ser un referent per als seus empleats, fomentant la inclusió i la participació i impulsant projectes que promoguin la igualtat tant a la companyia com en el conjunt de la societat. De fet, CaixaBank té un 41,3% de dones en posicions directives i amb el compromís públic d'assolir el 43% el 2021, i amb un 40% de dones en el Consell d'Administració, un dels percentatges més alts del sector.





CaixaBank disposa del programa de diversitat Wengage, un projecte transversal desenvolupat per persones de tots els àmbits de CaixaBank basat en la meritocràcia i en la promoció en igualtat d'oportunitats, que treballa per fomentar i visualitzar la diversitat de gènere, funcional i generacional. Wengage inclou mesures internes per fomentar la flexibilitat i la conciliació, la formació o els plans de mentoria femenina, mitjançant els quals directives de l'entitat assessoren altres professionals en el desenvolupament de la seva carrera professional.





A més, CaixaBank ha signat, el gener del 2020, un Pla d'Igualtat per fomentar els principis d'igualtat d'oportunitats i diversitat dels equips de treball, potenciar la presència de dones en posicions directives i reforçar les mesures de conciliació de la vida personal i professional. Inclou, per exemple, la perspectiva de gènere en els programes de desenvolupament directiu i en els processos de selecció i formació, i fomenta el teletreball i la flexibilitat.





Gràcies a aquest compromís, CaixaBank ha rebut distincions, com ara la inclusió en l'índex internacional d'Igualtat de Gènere de Bloomberg 2020, el Distintiu d'Igualtat en l'Empresa (DIE), gestionat per l'Institut de la Dona, i ha estat reconeguda per la Fundació Másfamilia amb la Certificació EFR (Empresa Familiarment Responsable). Ha estat mereixedora de diversos reconeixements, com ara el Premi 25è aniversari de FEDEPE (Federació Espanyola de Dones Directives, Executives, Professionals i Empresàries). També està inclosa en l'Índex de Diversitat de Gènere EWoB.





CaixaBank està adherida al programa internacional Target Gender Equality i al Women’s Empowerment Principles, de Nacions Unides; a l'Acord Voluntari amb el Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat Més dones, millors empreses, per aconseguir més representativitat de la dona en posicions directives; o al Xàrter de la Diversitat, per fomentar la igualtat d'oportunitats i les mesures antidiscriminatòries.