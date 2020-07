El Govern de l'Equador carrega contra Pablo Iglesias

El Govern de l'Ecuador ha subratllat aquest dimecres que "deplora i rebutja" unes declaracions del vicepresident segon de l'Executiu espanyol, Pablo Iglesias, en què traslladava el seu suport a l'expresident equatorià Rafael Correa al considerar que "es distorsiona sense fonament" l'acció de la justícia equatoriana en el 'cas Suborns', una trama de corrupció que oberta per la fiscal general de país.









En una comunicació dirigida a l'Ambaixada d'Espanya a Quito, el Ministeri d'Exteriors de l'Equador ha afirmat que aquest pronunciament per part de qui ostenta "una alta investidura al Govern espanyol" suposa una "intervenció en els assumptes interns d'un altre Estat".









"Més encara, exposen una opinió subjectiva, inexacta i grollera sobre el funcionament de l'Administració de Justícia de l'Equador", recull el comunicat, en què el Ministeri ha recalcat que les declaracions del líder de Podem "contrasten de manera patent amb l'excel·lent estat de les relacions diplomàtiques entre els dos països ".





La protesta per part de Govern de l'Equador ve motivada per un vídeo publicat en xarxes socials pel Moviment Revolució Ciutadana (MRC), el moviment polític equatorià que agrupa els simpatitzants de Correa, en què Iglesias trasllada el seu agraïment a l'expresident equatorià, a qui la Fiscalia General de l'Equador ha portat a judici per un delicte de suborn dins el 'cas Suborns'.





"A Rafael Correa els oligarques no li perdonen haver reforçat l'Estat equatorià i haver treballat sempre en favor dels més febles. El que estan fent amb Correa, encoratjant una campanya mediàtica, judicial i política contra ell, recorda al que han fet amb Dilma Rousseff al Brasil. No podem consentir la persecució contra els líders populars que van col·locar en primer pla la dignitat dels pobles llatinoamericans ", va dir el líder de podem en el seu missatge.





Des del Ministeri d'Exteriors equatorià han explicat que amb aquestes opinions "es distorsiona sense fonament l'acció de la justícia equatoriana" i censura, a més, que "per estranya coincidència" s'hagin fet públiques "en l'avantsala del pronunciament dels tribunals equatorians sobre l'apel·lació de l'expresident ".





La investigació en el 'cas Suborns', que implica a 21 acusats, entre ells Correa i l'exvicepresident Jorge Glas, ha determinat la presumpta existència d'una estructura integrada per funcionaris que van facilitar el lliurament de recursos a través de dues modalitats, encreuament de factures i diners en efectiu, per part d'empresaris per beneficiar-se de contractes amb l'Estat. Segons la Fiscalia, els suborns realitzats durant el període que abasta el cas, de 2012 a 2016, superen els 7,5 milions de dòlars.





L'apel·lació va ser interposada pels advocats de l'expresident Correa a finals d'abril, després que el dia 7 fos condemnat a vuit anys de presó com a "autor mediat".





"A diferència del que s'esdevenia durant la presidència del senyor Correa, la Fiscalia General de l'Estat, que va presentar els càrrecs en contra de l'exmandatari, i la Funció Judicial gaudeixen en l'actualitat de total independència i autonomia enfront de l'executiu", ha reblat el Ministeri d'Exteriors d'Equador.