El Govern central ja planifica la pujada d'alguns impostos

El Govern de Pedro Sánchez ja està estudiant les primeres pujades d'impost s per augmentar la recaptació per a les arques públiques. Una de les mesures que podria posar-se en marxa en un curt espai de temps és la pujada de l'IVA del 4% al 10% en molts dels productes de primera necessitat, encara que de moment el Govern prefereix esperar que l'economia comenci a donar mostres de recuperació perquè el consum de les famílies no es retregui.









Els responsables de l'àrea econòmica de l'Executiu, encapçalats per la ministra María José Montero, ja tenen damunt de la taula, segons assegura El Confidencial Digital, els informes dels tècnics en què s'analitza quins són els passos que s'han de donar a mitjà termini perquè les arques públiques es recuperin conte abans.





El que sembla descartat és que es facin retallades en els serveis socials, sobretot tenint en compte les necessitats de milers de famílies que s'han vist afectades per la crisi i que necessiten ajuda estatal per tirar endavant fins que el mercat laboral sigui capaç de rebaixar el nivell d'atur.





Un dels primers passos que podria donar el Govern és el de reduir el llistat de productes que a hores d'ara tenen un IVA bonificat. Això afectaria molts productes de la cistella de la compra familiar, que en l'actualitat tenen un IVA reduït o superreduït. Productes de primera necessitat, com el pa, la llet o la fruita, que podrien veure incrementat el seu preu per efecte de la pujada d'impostos.





No es veurien afectats altres productes bàsics de la cistella de la compra que actualment ja té un 10%, com carns, peixos, verdures. Per contra, altres productes que també tenen un IVA del 10%, sí que podrien veure modificat a l'alça l'impost. Serien productes com els aliments elaborats, l'aigua, el transport de viatger o els habitatges nous.





De moment, sectors clau de l'economia, com el turístic, quedaria al marge d'aquestes pujades, ja que el Govern considera que, a més d'haver estat un dels sectors més perjudicats per la pandèmia és un motor clau de l'economia, per la qual que abans de prendre una decisió respecte als impostos que l'afecten s'esperarà que es recuperi de dur cop rebut.