Els rebrots assoleixen a 14 Comunitats a meitat de setmana

Els rebrots de contagis per coronavirus s'estenen en l'actualitat a l'almenys a 14 comunitats autònomes, tot i que els governs regionals insisteixen en el control d'aquests focus. Els nous casos a Andalusia fan que sigui la regió amb més brots actius (11) fins a la data. Tan sols la Comunitat de Madrid, La Rioja i Astúries no registren cap rebrot en els seus territoris.



A les 18.00 hores d'aquest dimecres, el mapa dels rebrots a Espanya per Comunitats Autònomes és el següent:



CASTELLA - LA MANXA

Castella-la Manxa ha estat l'última autonomia a registrar un rebrot. Ho va fer aquest dimarts quan la Junta va confirmar l'aparició d'un focus de Covid-19 a Tarazona de la Mancha (Albacete) iniciat en l'àmbit familiar i de què fins al moment s'han declarat cinc casos, dels quals cap ha requerit d'hospitalització .



A més, segons dicta el procediment, s'està procedint a l'estudi dels contactes estrets, 14 ja, adoptant les mesures epidemiològiques que són de rigor en aquest cas.



ARAGÓ

El Govern d'Aragó manté en fase 2 a les quatre comarques aragoneses afectades per rebrots: La Llitera, Cinca Mitjà i Baix Cinca a Osca, i Baix Aragó-Casp, a Saragossa, i encara no ha posat data al seu pas a la nova normalitat . Sumen en total 335 casos confirmats, la majoria entre treballadors temporers.



A més, vuit residències de gent gran segueixen amb brots de coronavirus que no s'han donat per acabats, tot i que només en quatre d'elles ha hagut "casos recents".



ANDALUSIA

Andalusia és la Comunitat amb més casos actius al mantenir en l'actualitat 11 brots de Covid-19. En total hi ha 219 casos confirmats entre els set focus en fase de control i quatre en fase d'investigació a les províncies de Màlaga, Granada, Cadis, Huelva i Almeria, segons l'última actualització de dades.



Els tres brots en fase d'investigació procedents de jornades anteriors es localitzen un en el districte sanitari de Màlaga, que manté 105 casos confirmats, vinculat al Centre d'Acollida d'Emergència i Derivació gestionat per Creu Roja; i dues a l'àrea metropolitana de Granada, tots dos amb sis confirmats.



El brot al districte malagueny de l'Axarquía, passa a fase de control, on ja figuraven aquest dimarts sis brots: dos al districte metropolità de Granada. A ells se sumen des de diumenge passat dos a Lepe (Huelva), i al districte Llevant-Alto Almanzora d'Almeria. Amb anterioritat ja estaven controlats en el Camp de Gibraltar, vinculats a una pensió i la seu d'una ONG a Algesires (Cadis), i un altre al districte de Granada capital.



CANÀRIES

A l'illa de Fuerteventura, que va estar diverses setmanes sense casos actius, es comptabilitzen en l'actualitat 37 positius de Covid-19 que es corresponen amb alguns dels migrants arribats en pasteres interceptades en les últimes setmanes. Romanen en aïllament en una nau de Port de la Rosario.



PAÍS BASC

A Guipúscoa, es manté actiu un brot registrat al municipi d'Orio amb 17 casos associats. En les últimes 24 hores s'ha produït un nou positiu que el Govern Basc està estudiant si té relació amb aquest focus.

























NAVARRA

El Govern de Navarra manté controlats dos brots, un a la Comarca de Pamplona i un altre a la localitat de Sunbilla, a la zona nord, que es van conèixer el 16 de juny. L'Executiu de la Comunitat Foral ha informat que no s'han registrat nous casos d'aquests brots des del 26 i el 27 de juny, respectivament.



GALÍCIA

El brot de COVID-19 registrat a la zona de A Mariña (Lugo) ha incrementat el seu nombre d'afectats, amb 35 positius enfront dels 28 que es registraven aquest dilluns, el que ha portat a les autoritats sanitàries a suspendre de moment la celebració de revetlles i festes populars, així com l'obertura de locals d'oci nocturn i discoteques, que havien de reiniciar la seva activitat aquest 1 de juliol.



Tots els casos detectats han de guardar una quarantena de 14 dies. També les persones amb resultats negatius han de romandre en seguiment al seu domicili.



MÚRCIA

El nombre de contagiats a Múrcia pel brot de coronavirus importat des de Bolívia és de 35 persones, de les quals 10 estan localitzades en una empresa hortofructícola radicada al municipi de Múrcia, segons les últimes dades d'aquest dimecres.



D'altra banda, set dels immigrants arribats a la Regió de Múrcia a bord d'una pastera a la darrera setmana han donat positiu en COVID-19 després de sotmetre a un PCR.



CATALUNYA

Catalunya manté 9 brots en l'actualitat. Set a la regió sanitària de Lleida, un a l'àrea de l'Alt Pirineu i Aran i un altre registrat en una empresa agroalimentària d'Avinyó (Barcelona).



A la regió de Lleida, tres són en empreses hortofructícoles; un en una agroalimentària; dos a residències, una d'elles de gent gran, i un altre en una comunitat de veïns en la qual s'han detectat nou casos, segons les últimes dades. En l'àrea del Pirineu, s'ha registrat un únic brot després de la celebració d'una barbacoa.



La Conselleria de Salut de la Generalitat ha explicat aquest dimecres que el brot de coronavirus en una empresa agroalimentària d'Avinyó (Barcelona) ha ascendit fins als 10 casos.



CASTELLA I LLEÓ

A Castella i Lleó es mantenen actius sis focus i des de la Junta es insisteix a demanar precaució, encara que de moment no es plantegen intensificar mesures de control a la Comunitat. En concret, es tracta de brots registrats en dues residències de Valladolid i a l'Hospital Río Hortega i tres nous focus a la província de Sòria, tots ells "localitzats i en estudi".



El que més preocupa és el brot de l'Hospital Río Hortega de Valladolid, que afecta ja a 28 persones de les que vint són sanitaris i altres vuit són pacient, que es troben tots ells aïllats, segons les últimes dades, encara que en l'estudi de rastreig de les persones que han estat en contacte amb aquests positius 10 més més han donat positiu.



COMUNITAT VALENCIANA

Roman actiu el brot en una empresa càrnia de Rafelbunyol (València). La factoria va concloure aquest dimarts la campanya de tests realitzades a totes les persones que actualment desenvolupen la seva activitat a la sala d'especejament amb 412 proves realitzades i un total de 14 positius, casos que ja van ser anunciats en els últims dies.



A més, en aquesta comunitat s'ha confirmat un altre brot de coronavirus a Castelló de la Plana. Es tracta d'un grup format per diversos nuclis familiars amb un total de 16 casos positius, cap greu. Tots estan aïllats mentre continua el seguiment de contactes.



EXTREMADURA

A Extremadura ha aparegut un nou brot a Badajoz que se suma al del municipi de Càceres de Navalmoral. Una festa privada pot estar en l'origen del brot de la localitat de Badajoz que fins al moment deixa 06:00 contagiats i quaranta contactes sota estudi. En el cas del de Navalmoral la persona que el va originar encara segueix en recerca i captura per les forces de seguretat.



BALEARS

La Conselleria de Salut ha confirmat aquest mateix dimecres un brot de COVID-19 amb cinc afectats a Palma, en un pacient amb símptomes lleus i quatre contactes que han donat positiu però estan asimptomàtics.



Aquest focus es suma al de l'illa d'Eivissa, en el qual s'han vist afectades un total de set persones.



CANTÀBRIA

Cantàbria va notificar dissabte passat un rebrot en un edifici d'habitatges a Santander. La conselleria de Sanitat ha informat que hi ha 14 casos positius i que l'edifici es troba en quarantena. També va assegurar que existia un "vincle epidemiològic confirmat" entre els 14 i que hi havia un cas més d'algú proper a l'edifici.