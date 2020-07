Quirónsalud Teknon, pioner en l'ús d'una nova generació de marcapassos

L'Institut del Cor Quirónsalud Teknon ha dut a terme amb èxit i per primera vegada l'implant d'una nova generació de marcapassos sense cables, que permeten sincronitzar les aurícules i els ventricles del pacient. Aquesta intervenció suposa un important avanç en el tractament de les patologies relacionades amb el bloqueig cardíac.









Els marcapassos sense cable fins ara només tenien la capacitat d'estimular el ventricle dret sense tenir en compte els esdeveniments auriculars i, per tant, de forma no coordinada amb les aurícules. "Això feia que fossin indicats únicament en pacients amb fibril·lació auricular, el que reduïa en gran mesura la seva aplicació. Aquest nou dispositiu que és capaç de sincronitzar aurícules i ventricles ens permetrà expandir de manera notable els pacients que es poden beneficiar d'ell ", explica el Dr. Antoni Berruezo, director de el Departament d'Arítmies de l'Institut del Cor de el Centre Mèdic Teknon.





El nou dispositiu, conegut com Micra AV i desenvolupat per la companyia Medtronic, situa l'Institut del Cor Quirónsalud a l'avantguarda dels tractaments cardiològics a Espanya. D'aquesta manera, a més de poder seguir emprant-se en els pacients amb fibril·lació auricular, ara també és possible emprar aquest dispositiu en tots els altres pacients que pateixen algun tipus de bloqueig auriculoventricular. "Això suposa incrementar de forma notable quin tipus de pacients es pot beneficiar. Cal tenir en compte que, en població d'edat avançada, per sobre dels 65 anys, aquest tipus d'afecció és bastant freqüent ", apunta el Dr. Berruezo.





MÉS COMODITAT I MENYS COMPLICACIONS

A diferència dels marcapassos convencionals, els marcapassos sense cables s'implanten directament en el ventricle dret a través d'una beina d'alliberament. Això és possible gràcies a que la seva mida s'ha reduït enormement. "Tot i així compten amb una bateria que pot durar perfectament entre deu i dotze anys, el que fa que siguin completament funcionals", afegeix el Dr. Berruezo.





Aquest tipus de dispositius ja es van desenvolupar fa bastants anys, però comptaven amb una important limitació: no eren capaços de sincronitzar les aurícules i els ventricles. Això feia que en aquells pacients en què era necessària aquesta sincronització haguessin de seguir emprant-marcapassos convencionals de dos elèctrodes. "El nou marcapassos ha estat capaç d'incorporar uns sensors que detecten a distància quan l'aurícula es contreu. D'aquesta manera es pot programar el retard necessari per contraure posteriorment el ventricle i aconseguir la seva sincronització ", continua explicant el Dr. Berruezo.





El fet d'implantar-se directament al cor a través d'una beina d'alliberament suposa a més que es redueixen les complicacions derivades de procediment necessari per a la col·locació d'un marcapassos convencional, que requereix entre altres coses una anestèsia general; a més, no està exempt de el risc de provocar un pneumotòrax i altres complicacions a llarg termini derivades de fet de necessitar cables que van fins al cor i que tenen una durabilitat limitada. "El nou marcapassos també redueix de forma significativa el risc que es produeixi una infecció o endocarditis, que és una altra de les complicacions que poden produir-se en els marcapassos convencionals", apunta el Dr. Berruezo, qui finalitza assenyalant també que s'incrementa la comoditat del pacient. "A diferència del marcapassos convencional, amb el qual pot notar-se un relleu de el dispositiu a la zona pectoral, aquí el pacient només sap que porta el dispositiu perquè nosaltres els ho hem dit".