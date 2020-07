Brussel·les negocia amb Gilead la reserva de remdesivir mentre Trump intenta fer-se amb totes les existències

La Comissió Europea ha confirmat aquest dijous que està negociant amb Gilead Sciences la reserva de vials de remdesivir, l'antiviral per tractar la COVID-19, un moviment que s'ha conegut després que els Estats Units anunciés un acord amb la farmacèutica per assegurar tenir tot l'estoc d'aquest fàrmac a la seva disposició.





"La Comissió també està actualment en negociacions amb Gilead sobre la possibilitat de reservar dosi de remdesivir per als Estats membres", ha expressat en una roda de premsa el portaveu de Salut de l'Executiu comunitari, Stefan De Keersmaecker.









El portaveu ha refusat donar més detalls sobre aquestes negociacions per raons de confidencialitat, però sí que ha detallat a més que Washington no va comunicar a la UE el seu acord amb la farmacèutica i, per tant, les autoritats europees van saber el mateix a través de la premsa.





Brussel·les pretén, a més, accelerar el procés d'autorització d'aquest fàrmac en el bloc, cosa que espera per "els pròxims dies", després que l'Agència Europea del Medicament (EMA) recomanés la setmana passada autoritzar la comercialització de l'antiviral a la UE .





De Keersmaecker ha preferit no entrar al detall de quants vials i a quin preu vol pactar amb Gilead per a la compra de remdesivir, però ha assenyalat que en la quantificació dels mateixos es tindran en compte les necessitats dels hospitals europeus, tant en l'actualitat com les previstes per al futur.





El Departament de Salut i Serveis Humans dels Estats Units va anunciar aquest dilluns un acord amb Gilead per assegurar grans subministraments de remdesivir al país fins al setembre. En concret, ha garantit més de 500.000 dosis de tractament del fàrmac per als hospitals nord-americans.





Aquest mateix dia, la farmacèutica va fixar en 390 dòlars (347 euros) el preu de cada vial de remdesivir, de manera que un tractament de cinc dies amb sis vials ascendiria a 2.340 dòlars (2.083 euros).