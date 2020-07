Detecten danys cerebrals en nens amb síndrome inflamatori pel COVID-19

Els nens amb síndrome inflamatori multisistèmic pediàtric (SMI) relacionat amb el COVID-19 poden experimentar símptomes neurològics que involucren el sistema nerviós central i al sistema nerviós perifèric, segons suggereix una nova investigació de l'University College de Londres (Regne Unit).

En un estudi d'una sèrie de casos de 27 nens amb SMI per COVID-19 en un hospital de Londres, quatre van presentar símptomes de recent aparició que incloïen mal de cap, signes del tronc cerebral i del cerebel, encefalopatia, debilitat muscular i reducció dels reflexos.





Després que els pacients van ser ingressats en una unitat de cures intensives (UCI), les ressonàncies magnètiques van mostrar canvis en el splendium del cos callós (SCC, per les sigles en anglès) en els quatre pacients. "Les lesions reversibles del SSC són poc freqüents, però s'han notificat anteriorment en pacients amb encefalopaties i es creu que representen un edema focal de intramielina secundari a la inflamació", assenyalen els investigadors.





A més, es va trobar un "lleu excés d'activitat lenta" en els tres nens que es van sotmetre a l'electroencefalografia, i es van trobar canvis miopátics i neuropátics lleus en els tres que es van sotmetre a mesures de conducció nerviosa i a la electromiografia.





També s'ha informat d'una lesió transitòria en el SSC, "ja sigui en forma aïllada o amb una implicació cerebral més extensa", en nens amb la malaltia de Kawasaki, tal com recorden els investigadors.





A la fi de l'estudi, els quatre van mostrar una millora neurològica, i dos es van recuperar completament. "Es necessita més investigació per avaluar l'associació dels símptomes neurològics amb els canvis immunològics entre els nens amb COVID-19", expliquen els investigadors, dirigits pel doctorOmar Abdel-Mannan, del Departament de Neurologia de l'Hospital Infantil de Great Ormond Street ( Londres).





A l'abril, investigadors de diversos països europeus amb un alt nombre de casos de COVID-19 van reconèixer una nova síndrome inflamatori en nens que era similar a la malaltia de Kawasaki, una síndrome rar que se sap que afecta els nens petits. A principis de juny, un estudi de l'Imperial College de Londres (Regne Unit) en nens amb aquests símptomes inflamatoris severs mostra que el que pateixen no és la malaltia de Kawasaki, sinó una nova patologia.





Aquesta nova malaltia, que els investigadors han denominat Síndrome multisistèmic Inflamatori Pediàtric Temporalment Associat amb la SARS-CoV-2 (PIMS-TS), va ser estudiada en 58 nens ingressats en vuit hospitals d'Anglaterra. Es creu que és extremadament rara, però hi ha la preocupació que es produeixi un dany coronari durador. S'han notificat menys de 200 casos a Anglaterra amb una gamma de símptomes i gravetat i la majoria dels nens ja s'han recuperat.





Si bé l'equip no pot afirmar amb certesa que el PIMS-TS és causat per COVID-19, 45 dels 58 nens tenien evidència d'infecció actual o passada per COVID-19, i els investigadors diuen que és poc probable que l'aparició de una nova condició inflamatòria durant una pandèmia sigui una coincidència.