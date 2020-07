Només quatre dels 15 països autoritzats per la UE per obrir fronteres permeten l'entrada d'espanyols

Només quatre dels 15 països no membres de la UE amb els que els Vint estan disposats a reobrir la seva frontera permeten actualment l'entrada de viatgers espanyols i, de fet, la majoria tenen les seves fronteres totalment tancades als estrangers.









Es tracta de Sèrbia, Montenegro, Tunísia i Corea de Sud. En aquest últim cas és obligatòria una quarantena de 14 dies, tant per coreans com per a estrangers, segons consta en les recomanacions de viatge que elabora el Ministeri espanyol d'Exteriors per als diferents països.









En canvi, segons la mateixa pàgina web, tenen les seves fronteres tancades als estrangers Algèria, Austràlia, Canadà, Geòrgia, Japó, Marroc, Nova Zelanda, Rwanda, Tailàndia i Uruguai. També Xina, únic país amb el qual la UE ha supeditat l'obertura de la frontera a què s'aconsegueixi la reciprocitat.





En tots els casos, el tancament de fronteres és generalitzat per a tots els estrangers, excepte en el de Japó, que el que fa és impedir l'entrada als no japonesos que hagin estat en els últims 14 dies en una sèrie de països, entre ells Espanya. Tots els països recullen, això sí, algun tipus d'excepció per a residents, familiars o causes de força major.





Els Vint van donar dimarts el seu vistiplau definitiu a una llista de països on, segons els seus criteris epidemiològics, la pandèmia de Covid-19 està en una situació similar o millor a l'europea i, per tant, consideren adequat obrir-los la frontera europea. La llista es revisarà periòdicament.





Ara, el Govern espanyol està estudiant la llista cas per cas i publicarà de forma imminent la llista de països des dels quals es podrà viatjar a Espanya i que inclourà, com a molt, a aquesta quinzena. Serà, previsiblement, una ordre ministerial que prorrogarà el tancament de la frontera exterior però ampliant les excepcions als viatgers procedents d'aquests països.





Fonts de l'Executiu espanyol han explicat que un dels criteris per elaborar el llistat espanyol serà precisament la reciprocitat, però no és un criteri imprescindible.





La gestió de les fronteres és una competència estrictament nacional però Brussel·les, en un intent per evitar que es repetís la descoordinació del mes de març, ha buscat una reobertura conjunta, sobretot per poder mantenir la lliure circulació dins de l'àrea Schengen.





No obstant això, la posició no és unànime. Ja en el text de l'acord, Eslovènia va dir que es reservava el dret de ser més estricte en la seva obertura i Bèlgica va notificar que tenia dubtes sobre la credibilitat de les dades epidemiològiques d'algun país. Itàlia, per la seva banda, imposarà quarantena a tot el que entri al país i Espanya està estudiant cas a cas.





ESPANYA, A LA 'LLISTA VERDA' DE TUNIS

Sobre els quatre països d'aquesta llista que sí permeten l'entrada d'espanyols, la informació que publica Exteriors assenyala que Sèrbia va reobrir la seva frontera el 22 de maig i Montenegro permet l'entrada als residents de la UE des de l'1 de juliol. Pel que fa a Tunísia, des del 27 de juny regeix una classificació dels països en llistes de 'colors'.





Espanya està en la verda, "baix risc de transmissió", així que no es requereix test ni quarantena, però sí un control, amb presa de temperatura i formulari de traçabilitat a l'arribada. Això sí, per a les autoritats tunisianes la clau no és el país de procedència del viatger, com ha fixat la UE, sinó el seu lloc de residència habitual.





MÉS DE 130 PAÏSOS NO PERMETEN VIATGES DES D'ESPANYA

No obstant això, més de 130 països segueixen tenint tancada la seva frontera per als viatgers procedents d'Espanya o bé no tenen connexions aèries o marítimes amb Espanya.





Entre ells hi ha diversos que estan en el llistat europeu, començant pel Marroc i Algèria, que tenen interrompudes les connexions aèries i marítimes amb Espanya. Marroc té la frontera tancada -tampoc permet sortir als marroquins-- en principi fins al 10 de juliol, i encara no ha anunciat què farà després.





Austràlia té tancada la seva frontera excepte per australians, neozelandesos amb residència habitual a Austràlia, residents permanents o familiars, i tots han de fer una quarantena de 14 dies en arribar. Igualment, Nova Zelanda només deixa entrar als seus nacionals i residents.





Uruguai té la frontera tancada, Canadà acaba de prorrogar el tancament a l'almenys fins al 31 de juliol i només permet l'entrada de nord-americans. Xina té suspesa l'entrada d'estrangers; Japó impedeix l'entrada dels procedents d'una llista de paisos.





A Europa, Geòrgia tenia previst reobrir la seva frontera de l'1 de juliol, però l'ha endarrerit fins a l'almenys la segona meitat del mes i probablement fins a l'1 d'agost.





Per la seva banda, Rwanda té tancat l'espai aeri i només permet entrar a nacionals i residents, que han de guardar set dies de quarantena i Tailàndia acaba d'obrir la seva frontera només a algunes categories de ciutadans com familiars de tailandesos, residents, estrangers amb permís de treball, estudiants, diplomàtics o convidats de Govern tailandès.