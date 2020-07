Més de la meitat d'empreses segueixen sense complir els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)

ESADE i la Fundació "La Caixa" han publicat aquest dijous al Palau Macaya el tercer informe de l'Observatori dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) titulat 'El potencial transformador dels ODS "en què es mesura la contribució de les empreses cotitzades en espanyoles a l'Agenda 2030. Especialment, posa el focus en la Llei 11/2018 d'informació no financera i diversitat, a més del context de la Dècada de l'Acció.





Els ODS, tot i guanyar protagonisme en el món empresarial, encara tenen molt camí per recórrer. Ha augmentat un 18% respecte als dos anys anteriors el nombre d'empreses que inclouen els objectius marcats, però representen menys de la meitat (el 47%) de les 137 empreses analitzades. "Aquest tercer informe indica que estem lluny d'aconseguir que els ODS siguin un corrent principal de l'comportament de el teixit empresarial", va explicar el director de l'Observatori dels ODS, Àngel Pes, respecte a la sostenibilitat.





Àngel Pes, director de l'Observatori dels ODS,





En els últims anys, els ODS s'han generalitzat en tots els sectors. De les 65 empreses que els esmenten en les seves memòries, 46 (el 71%) els vinculen a la seva estratègia de negoci. Aquest percentatge s'incrementa exactament 9 punts respecte l'any passat. Aquesta proporció es redueix a un 33% sobre la base de l'total de les empreses estudiades.





Segons el director de la Càtedra de Lideratges d'Esade i coautor de l'informe, Àngel Castiñeira, "hem de passar d'un creixement lineal com l'actual a un creixement exponencial. Per aconseguir-ho, calen lideratges transformadors en el món empresarial i polítiques públiques més compromeses amb els ODS ". I afegeix que "la conclusió és que progressen adequadament però necessiten millorar".





Àngel Castiñeira, director de la Càtedra de LideratgeS d'Esade i coautor de l'informe





PROGRAMES FAVORABLES ALS ODS





Els ponents han esmentat diverses iniciatives dutes a terme per organitzacions. Alguna d'elles és el Business Roundtable, World Economic Forum i el Financial Times, que compten amb un "nous propòsits i estàndards per a les empreses".





Especialment, han destacat la New Green Deal , un programa que combina els objectius de recuperació econòmica amb una agenda verda, i que la Comissió Europea ha reforçat en la post-pandèmia.





Castiñeira ha recordat que hi ha dues vessants en aquest aspecte: aquelles patronals europees a favor de les tesis de l'agenda verda, i altres empreses que estan "més afectades", com les aerolínies, que han demanat alentir la implantació dels Objectius 2030.





SECTOR ENERGÈTIC I TECNOLÒGIC





Per la seva banda, el director adjunt de la Càtedra de Lideratges i coautor de l'estudi, Ferran Curtó, ha explicat que alguns sectors han implementat els ODS El sector energètic compta amb un 78% d'implantació de l'Agenda 2030, i el tecnològic, amb un 67%





Ferran Curtó, director adjunt de la Càtedra de LideratgeS i coautor de l'estudi





Tots dos àmbits concentren més la majoria de les companyies que han introduït els Objectius en les seves memòries anuals i que han informat amb més transparència sobre la cadena de valor, la vulneració dels drets humans o la bretxa salarial.





El tercer estudi confirma l'alta presència a les memòries de l'objectiu sobre Treball decent i creixement econòmic, amb un 37%, el de l'Acció pel clima, amb un 34% d'implantació, o el relacionat amb la Indústria, innovació i infraestructura, que arriba a l'32%. No obstant això, l'objectiu sobre la Vida submarina i el de la Fam zero són poc rellevants per a les empreses, de fet, menys de l'15% els inclouen en les seves memòries de 2018.













EL COVID-19 UNA OPORTUNITAT DE CANVI





Els responsables de l'estudi, durant la roda de premsa, es van mostrar esperançats que la crisi de l'Covid-19 podia ser una oportunitat de canvi, de començar de zero. L'objectiu la recuperació econòmica, però aquesta pot anar de la mà de les polítiques de sostenibilitat.





És evident que la pandèmia té un impacte negatiu en l'àmbit empresarial. El director de l'Observatori dels ODS explica que "i n termes de l'aplicació de l'agenda suposa una sèrie de retrocessos significatius, com el de la sanitat a les condicions de les taxes de mortalitat, l'empitjorament de les condicions sanitàries per a moltes poblacions que gaudien d'una aparent seguretat, entre d'altres qüestions. A curt termini suposarà un retrocés ".





No obstant això, la crisi sanitària suposa una acceleració en algunes tendències que són beneficioses per assolir l'agenda de l'desenvolupament sostenible. I segons expliquen els ponents, les institucions públiques, sobretot les europeus, cada vegada ho tenen més en compte.





"Quan hi ha una crisi es genera por, però, també és possible adoptar l'actitud de convertir-lo en una oportunitat", assenyala Pes. I afegeix que "el resultat no està determinat. Les societats decidiran el camí, i això dependrà de l'eficàcia de les comunicacions, i els cossos públics".





Cada vegada hi haurà més pressió en les empreses que no compleixin amb els objectius recomanats per part dels consumidors, inversors i reguladors. Curtó assegura que el Banc Europeu d'Inversors "no donarà suport" a aquelles empreses que no compleixin amb els requisits. De fet, no només desinvertirà, també els castigarà.





El director adjunt de la Càtedra de LideratgeS confessa que aquest canvi de paradigma "es dóna més en les paraules que en els fets". Per aquest motiu, reclamen que cal que hi hagi "voluntat d'actuar" per aconseguir avanços significatius.





CONSULTA EL INFORME DEL OBSERVATORIO DE LOS ODS