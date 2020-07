Puigdemont els xafa la primícia als polítics presos

Aquest dijous, en roda de premsa solemne, Armand Calderón, secretari de mesures penals i alternatives anunciava que les juntes de tractament de les tres presons catalanes, on es troben els polítics presos havien decidit per "unanimitat" proposar al tercer grau per als polítics del Procés. Que la mesura respon a una decisió de caràcter tècnic i que la Generalitat ha de ratificar en un període de dos mesos.













Calderón en tota la seva intervenció ha intentant mantenir la postura del tema tècnic en la decisió. Que es compleix el reglament dels presos com en qualsevol altre cas. A ningú se li escapa la celeritat que s'ha donat en tot el procés un cop la sentència ha estat ferma.





A les ànimes caritatives que van adoctrinar en el seu dia amb el lema "la sentència de 100 anys de presó" caldria preguntar-los que han de dir ara després de l'enrenou que van aixecar i els efectes que van haver d'aguantar la resta de la ciutadania, la majoria. Com es pot comprovar - a espera del que diguin la fiscalia- els fets estan sent ben diferents.





Quan encara no s'han complert els tres anys de presó, entre la preventiva i el compliment de la condemna en ferm, en menys de dos mesos els polítics tindran el tercer grau o el que és el mateix la semillibertat: podran sortir de dilluns a divendres al carrer i només tornaran a dormir a la presó ,el cap de setmana es queden a casa. L'aplicació del tercer grau és per a tots ells, independentment dels anys de la condemna.





¿A quants anys han estat condemnats els polítics ?: Junqueras a 13 anys. Romeva, Turull i Bassas a 12 anys. Forcadell a 11 anys. I Sánchez i Cuixart a 9 anys de presó. Ja en el seu dia es parlava que els primers a beneficiar-se serien els Jordis. L'últim, Junqueras que podria obtenir el tercer grau grau dins de 14 mesos.





Així podria anar enumerant com es preveia fa menys d'un any el que podia passar per obtenir la llibertat condicional que Junqueras li seria atorgada el 2026 i als Jordi, que serien els primers en el 2023.





També podríem pontificar sobre les persones que conformen la junta tan "unànime", les competències que té la Generalitat en aquest tema. En la banda oposada, la Fiscalia de Catalunya i el Tribunal. Que componen el circuit "legal" o això diuen.





El kit de la qüestió és que res és el que sembla i com diu un refrany popular "quien a buen árbol se arrima, buena sombra le cobija" i la justícia política i l'altra justícia depèn per a qui no és tan justa, es digui el que es digui. Em pregunto en veu alta el que pensaran milers de famílies sobre aquesta decisió, de privilegis "legals" i de circuits unànimes quan els cent anys de presó no han arribat als tres anys.





No és que estiguem en contra que surtin al carrer els polítics de l'Procés, el que volem és que s'apliqui la mateixa medicina "legal" a la resta de presos, o és que potser hi ha presos amb pedigrí i presos de segona ?. La llei, les normes, i els drets s'han d'aplicar a tots per igual. No fer-ho, ni és ètic, ni igualitari, ni de bon tros just.





Està clar que la política ha jugat i seguirà jugant un paper fonamenti en aquest procés. Potser les eleccions que estan a la volta de la cantonada de Puigdemont hagin precipitat la decisió, perquè alguns no enarborin -que ho faran- la bandera del victimisme i sobre surtin beneficiats a les urnes.





Casualment, Puigdemont ha anunciat el mateix dia que es coneixia la notícia del tercer grau per als polítics presos que el proper dia 25 anava a presentar el seu nou partit polític que es presentarà a les eleccions -que encapçalarà la llista el mateix la llista - per salvar a Catalunya i portar-la a la independència. Un gest més dels salvadors de la pàtria, tan arrelat també a Catalunya.





L'independentisme està dividit i ara del que es tracta és de tirar-se els tractes al cap entre els mateixos partits nascuts de la CDC que tan bon profit sac en els seus millors temps i de pas, com el que no vol la cosa, llançar-se sobre ERC perquè no es faci amb la presidència de la Generalitat de Catalunya. Quin lio s'ha muntat, com sinó hagués temes que requereixin ser prioritzats.