PSOE, Unides Podem i Ciutadans aproven el document de Sanitat de la Comissió de la Reconstrucció

La Comissió de la Reconstrucció del país després del coronavirus ha aprovat aquest divendres al Congrés el document de conclusions sobre Sanitat, i ho ha fet amb l'abstenció de PP després de incloure diversos acords amb el PSOE per assegurar el finançament del sector.









Les mesures per a la reconstrucció sobre Sanitat i Polítiques de Salut han estat recolzades pels dos partits al Govern, PSOE i Unides Podem, a més de Ciutadans; mentre que ERC, PNB, EH Bildu, BNG i Junts han votat en contra. Per la seva banda, el PP, Unió del Poble Navarrès (UPN), Partit Regionalista de Cantàbria (PRC), Terol Existeix i Més País, s'han abstingut. Aquesta votació ha sortit endavant amb l'absència de Vox, que es va deixar la comissió fa dues setmanes.





El PP ha explicat el sentit del seu vot, al·legant que encara ha de negociar coses "importants" amb el PSOE per la seva introducció en el text final que es votarà en el Ple de Congrés el proper 22 de juliol. Entre aquestes mesures, segons ha explicat la portaveu popular en aquesta matèria, Ana Pastor, hi ha la creació d'una Agència Estatal de Salut Pública o d'una oficina d'atenció a les víctimes del Covid, així com una paga extraordinària per als professionals sanitaris que han treballat durant la pandèmia.





Tot i això, PP i PSOE ja han arribat a acords en aquesta sessió. Així, els socialistes han pactat amb els de Pablo Casado tres esmenes que aquest divendres s'han afegit al document. Una és per a "garantir la sostenibilitat de les xarxes de farmàcies per la seva tasca sanitària" i una altra per "actualitzar" la legislació sanitària en l'àmbit nacional i autonòmic la a les propostes de reconstrucció, creant un calendari legislatiu i prioritzant en aquelles que impliquin la prevenció d'un possible rebrot de coronavirus o la situació laboral amb el personal del Sistema Nacional de Salut (SNS).





CRÍTIQUES A UNA "RECENTRALITZACIÓ"

A més, socialistes i populars han pactat "assegurar el finançament suficient i equitativa" per al sector, actualitzant el sistema de finançament, millorant el càlcul de les necessitats relatives que s'empra en la distribució de Fons de Garanties dels Serveis Públics Fonamentals, convocar, per això, a Consell Interterritorial i realitzar revisions periòdiques de dos anys per ajustar els indicadors.





A més del PP, el BNG ha pogut tirar endavant una de les seves esmenes, que ha transaccionat amb Unides Podem i que crida a dotar les xarxes de centres sanitaris públics capacitats per a la gestió operativa dels seus pressupostos, el seu personal, les seves compres o els seus contractes , "de manera que es creï un marc adaptat a la naturalesa de la prestació dels serveis sanitaris".





Tot i això, els gallecs han votat en contra, igual que la resta de partits nacionalistes i independentistes, que s'han queixat el to "recentralitzador" que, al seu parer, es detecta durant tot el document.





El portaveu del PNB, Aitor Esteban, ha assenyalat durant el debat que s'han de "salvaguardar les competències" de les autonomies, mentre que la seva homòloga d'EH Bildu, Mertxe Aizpurua, ha advertit que "ni País Basc ni Navarra necessiten tutelatge". Per al diputat d'ERC, Gabriel Rufián, hi ha un "fantasma de la centralització" que planeja per tot el debat sobre aquesta matèria, mentre que el representant de Junts, Ferran Bel, creu que aquesta actitud cap a les comunitats autònomes és una constant de PP i PSOE en els seus governs i ha defensat que el model actual, amb més finançament, "funciona".