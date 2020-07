PSOE i Podem xoquen al Congrés: no hi haurà derogació de la reforma laboral ni impost a la riquesa

La Comissió del Congrés per a la Reconstrucció Social i Econòmica de país després de la pandèmia del coronavirus ha rebutjat aquest divendres incloure la derogació de la reforma laboral de 2012 i la creació d'un nou impost sobre les grans fortunes entre les seves recomanacions per sortir de la crisi de la Covid-19.













En tots dos punts, els dos socis de Govern de coalició han votat en sentit oposat. El PSOE ha rebutjat aquestes receptes amb l'ajuda de el PP, Ciutadans i Coalició Canària, mentre que Unides Podem ha votat a favor junt amb els proponents, com Esquerra Republicana i EH-Bildu.





El PSOE va arribar a donar suport a la derogació de la reforma laboral a la sessió de dimecres, però ja llavors va forçar una repetició de la votació aquest mateix dia per corregir-se. Aquesta repetició va protagonitzar part del debat del matí d'aquest divendres, ja que la portaveu d'EH-Bildu, Mertxe Aizpurua, va reclamar un informe dels lletrats.





El president de la Comissió, el socialista Patxi López, va replicar que el grup de treball en què es va produir la repetició ja estava dissolt, per la qual cosa no tenia sentit abundar en el tema, més quan l'esmena de Bildu seguia "viva", per la qual cosa es podia votar.





BILDU PROTESTA PER LA AUTOENMIENDA DEL PSOE

Aizpurua es va queixar que era "un autèntic disbarat" i "una vulneració de l'reglament", secundada més tard per Ferran Bel, diputat de Junts, que ha declinat participar en aquesta votació, i el portaveu d'ERC, Gabriel Rufián, que ha qualificat de "barbaritat" i "atropellament" que es repetís aquesta votació. "Vostès de vegades manegen això com si fos el seu cortijo", ha dit.





El portaveu de Unides Podem, Pablo Echenique, ha aclarit després que "independentment" de si aquesta derogació s'inclou o no en els acords de reconstrucció, aquesta mesura "forma part de l'acord de Govern". "Veient la trajectòria de l'Ministeri de Treball, puc afirmar que de la reforma laboral del PP no quedarà ni els pals del rafal. I si no, temps a el temps", ha dit.





Unides Podem també manté la seva aposta per l'impost de grans fortunes, segons ha reiterat aquest mateix divendres el vicepresident, Pablo Iglesias, que confia a convèncer la part socialista de Govern.