Com ha aconseguit l'Uruguai mantenir el coronavirus a ratlla?

L'Uruugai és considerat molt sovint l'exemple a seguir a Llatinoamèrica. La llei de l'avortament, el matrimoni homosexual i la legalització de la Marihuana són segurament els tres èxits dels que més pot presumir aquesta petita república de 3,5 milions d'habitants, als quals ara segur afegiran la gestió de la crisi del coronavirus.









A l'Uruguai mai hi va haver quarantena obligatòria, i mentre els seus veïns veien augmentar el nombre de casos, els uruguaians recuperaven la seva vida de mica en mica i no es perdien ni un diumenge la fira de Tristán Narvaja a Montevideo. Ara, a més, és l'únic país llatinoamericà inclòs en la llista dels 15 que poden entrar a la Unió Europea.





Des de l'inici de la pandèmia, el país ha registrat menys de mil casos i 27 morts. Però, com ho ha fet l'Uruguai per controlar el coronavirus? El president Luis Lacalle Pou es va centrar en la llibertat i la responsabilitat, de manera que si bé va advertir als seus ciutadans i els va demanar precaució extrema, mai va haver de recórrer a la quarantena.





El govern va imposar des de l'inici de la crisi mesures semblants a les dels seus veïns, com tancar fronteres i suspendre vols, classes, manifestacions religioses i esdeveniments amb molt aforament. Però mai van demanar als seus ciutadans el confinament. Lacalle Pou va nomenar un consell assessor honorari perquè recaptés les recomanacions de més de 40 experts i apliqués mesures i protocols de manera cautelosa. Així, les autoritats van demanar respectar la distància social i romandre a casa, i la població ho va entendre.





Tot i que a l'inici alguns experts com l'expresident i metge Tabaré Vázquez creien que el confinament era la millor opció, Lacalle Pou ho va tenir molt clar. "Qui proposi seriosament l'aïllament social general ha d'estar disposat a aplicar les mesures que porten al delicte de desacatament i que tenen una pena de presó", va dir el president. "En aquest sentit, algú, de debò, està disposat a portar detingut, a portar davant un jutge, davant un fiscal, a qui surt a guanyar-se el pes [moneda uruguaiana], no per a la setmana, (sinó) per al dia? ".









Encara que no hi va haver quarantena, Uruguai sí va tancar escoles, universitats restaurants, comerços, centres comercials i partits de futbol. Però a l'abril la vida va tornar a la normalitat a poc a poc: el sector de la construcció va tornar a estar actiu, així com alguns comerços i restaurants. Els centres comercials van començar la seva activitat a mitjans de juny i aquesta setmana han obert les escoles i universitats, sempre amb mesures de precaució.





La gestió uruguaiana ha estat clarament la millor de el continent, però cal afegir que un dels factors que ha ajudat a que l'Uruguai no pateixi la crisi del coronavirus com els seus veïns és el fet que el país té 3,5 milions d'habitants i l'únic centre urbà és Montevideo, la capital, per la qual cosa per a la població uruguaiana ha estat molt més fàcil mantenir la distància social del que ho ha estat per a altres països llatinoamericans densament poblats.