Mor ofegat un senyor en una cala de Palafrugell

Un home d'uns 70 anys ha mort aquest divendres a l'ofegar-se a la Cala del Cau de Tamariu, a Palafrugell (Girona), ha explicat Protecció Civil de la Generalitat en un comunicat.









Sobre les 9.30 hores, una persona ha vist els seus objectes personals a la sorra i ha avisat el telèfon d'emergències 112. La Policia Local hi ha anat i ha trobat el cos flotant a l'aigua. Ara la investigació la porta la Guàrdia Civil.





La d'aquest divendres és la quarta mort a les platges de Catalunya aquest estiu, i s'ha produït en una cala on no hi ha servei de vigilància.