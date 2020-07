L'escola concertada es planteja anar als tribunals per quedar-se fora dels ajuts de Govern

L'escola concertada ha advertit aquest divendres que està disposada a acudir als tribunals o dur a terme una campanya de protestes al carrer després de quedar fora de el programa d'ajudes contemplat en el document de mesures sobre Política Social i Sistema de Cures de la Comissió de reconstrucció de Congrés.









El document ha tirat endavant amb els vots de PSOE i Unides Podem i tots dos partits han rebutjat incorporar al text un programa d'ajudes a l'escola concertada, com sol·licitaven Ciutadans i PP.









Una decisió que ha estat durament criticada per les principals associacions de pares, sindicats i institucions titulars de l'ensenyament concertat en l'àmbit nacional, que han denunciat "la flagrant discriminació" que aquesta exclusió dels ajuts comporta per a una gran part de la població espanyola .





"Famílies, professors i institucions educatives estan traslladant a les nostres organitzacions la seva enorme malestar davant aquesta situació, de manera que és el nostre deure seguir treballant en defensa dels seus drets amb tots els mitjans que estiguin al nostre abast, incloent mobilitzacions o accions jurídiques, sempre quan no es percebi un compromís que, més enllà de les paraules buides, garanteixi que no es van a furtar els drets de milions d'espanyols ", han recalcat en un comunicat conjunt.





Entre altres qüestions, l'escola concertada ha defensat que conclusions aprovades per a l'àmbit educatiu suposen "un clar greuge per al 25% del nostre sistema educatiu" i poden suposar "l'asfíxia" d'institucions que no tindran mitjans per seguir mantenint els seus projectes educatius. "Uns projectes integradors, equitatius, de qualitat, accessibles a tothom i que materialitzen la llibertat d'ensenyament, tal com està concebuda en la nostra Constitució i el nostre entorn democràtic europeu", han recordat.





En la mateixa línia, han rebutjat que es tracti d ' "un ensenyament elitista, com alguns pretenen fer creure a la societat" per defensar que és "un ensenyament social que reflecteix la pluralitat familiar, sociolaboral, econòmica, ideològica, cívica, cultural i religiosa de la societat espanyola actual ".





"Excloure-és una clara segregació impròpia de democràcies europees que promouen la llibertat d'ensenyament i la financen sense complexos per afavorir una llibertat d'elecció real", ha subratllat.





En aquest marc, l'escola concertada considera "obvi" que "s'està aprofitant la debilitat de l'PSOE per fer avançar el programa d'extrema esquerra Podem en contra d'un servei que es presta tant des l'ensenyament públic com des de l'ensenyament concertat, tal i com reconeix la pròpia LOE (article 108) ".





"La Comissió de Reconstrucció ha fet un pas preocupant que segrega a alumnes, famílies, professors i institucions amb una majoria simple i amb l'absència de Vox, digna d'esmentar en un escenari tan complex com el que estem vivint", ha censurat.





En aquest escenari, ha indicat que tem que les conclusions aprovades "siguin el preludi d'una futura llei d'educació que pateix de la mateixa falta de consens que els seus promotors van denunciar a la LOMCE".