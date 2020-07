Les fibres de segó de civada i sègol poden reduir l'augment de pes i la inflamació hepàtica, segons un estudi

El consum de fibra dietètica de segó de civada i sègol afavoreix el creixement de la microbiota intestinal beneficiosa, que al seu torn millora el metabolisme del colesterol, la funció de la barrera intestinal i redueix la inflamació hepàtica, segons un estudi de la Universitat de Finlàndia oriental. A més, han demostrat que les dietes enriquides amb segó de civada o de sègol atenuaven l'augment de pes.













Els beneficis per a la salut de la civada, el sègol i altres productes de gra sencer han estat molt estudiats, i el seu ús s'ha associat a la disminució de la inflamació ia la millora de el metabolisme de la glucosa, els lípids i el teixit adipós en les investigacions experimentals amb humans i animals. A més, s'han relacionat amb un menor risc d'obesitat, síndrome metabòlica, malalties cardiovasculars i diabetis de tipus 2. També se sap que les diferents fibres alimentàries tenen diferents efectes sobre la salut.





Fins fa poc, però, no s'han comprès bé els mecanismes subjacents als efectes sobre la salut de les fibres de segó de civada i de sègol. Se sap que les fibres alimentàries indueixen canvis en la funció de la microbiota intestinal i, per tant, modulen l'entorn intestinal de manera beneficiosa. No obstant això, no està molt clar com s'associa aquesta modulació amb les vies metabòliques.





L'objectiu d'aquest estudi experimental era investigar les diferències en els metabòlits produïts per la microbiota intestinal i les seves interaccions amb el metabolisme de l'hoste en resposta a la suplementació amb fibres de segó de civada i sègol.





E l estudi va ser un experiment amb animals durant el qual es va alimentar a ratolins amb una dieta occidental rica en greixos durant 17 setmanes. Dos grups van ser alimentats amb la mateixa dieta enriquida amb un 10 per cent de segó de civada o de sègol. Entre els diversos metabòlits microbians de l'intestí, aquest estudi es va centrar en aquells especialment rellevants per al desenvolupament de la malaltia de fetge gras, que sovint s'associa amb l'obesitat.





Així doncs, es van avaluar els metabòlits microbians mitjançant el mesurament dels àcids grassos de cadena curta (AGCC) cecals, els àcids biliars ileales i fecals, i l'expressió de gens relacionats amb el metabolisme del triptòfan.





Els resultats suggereixen que tots dos salvats tenen la capacitat de crear un entorn favorable a l'intestí recolzant el creixement de microbis beneficiosos. L'abundància dels gèneres 'Lactobacillus' va augmentar en el grup de la civada, mentre que els gèneres 'Bifidobacterium' van augmentar en el grup de el sègol.





A través d'aquests canvis en la microbiota, la civada va modificar la funció dels receptors relacionats amb els àcids biliars i el sègol va modificar la producció d'àcids biliars, el que va conduir a una millora del metabolisme del colesterol.





Les dues fibres de segó van millorar la producció de AGCC, el que va conduir a una millora de la integritat intestinal, a una reducció de la inflamació de fetge i a la desviació de el metabolisme del triptòfan a una via més beneficiosa, és a dir, de la síntesi de serotonina a la producció d'indolència microbiana. A més, es va demostrar que tant el suplement de civada com el de sègol atenuaven l'augment de pes associat a una dieta alta en greixos.





L'estudi es va realitzar en el marc de la col·laboració en matèria d'investigació entre l'Institut de Salut Pública i Nutrició Clínica de la Universitat de Finlàndia Oriental, el Centre d'Investigacions Tècniques VTT de Finlàndia i la Facultat de Ciències Biològiques de la Universitat de Hong Kong .