Illa admet que les autoritats van pecar d'arrogància davant el Covid-19: "Tothom va arribar tard"

El ministre de Sanitat, Salvador Illa, ha considerat que potser es va pecar d'arrogància davant el coronavirus creient que no anava a passar, que no anava a arribar a Europa ni els Estats Units, però tothom va arribar tard: "Pensàvem que podíem amb tot i no és així ".













"Hem après i ens esforcem per estar preparats", ha afegit en una entrevista d'El Periódico ha concretat que fa a plans de contingència hospitalària.









Ha dit que les autonomies són capaços ara d'incrementar les places d'hospitalització i de cures intensives en cinc dies, i també es treballa en tenir reserves estratègiques de material sanitari, de les quals el Govern a més ha fet apilament.





Illa considera que "tothom va arribar tard, no només Espanya. Ha estat una cura d'humilitat per a tots. Però es va haver d'haver actuat amb més anticipació".





"Sempre he descartat els exercicis d'endevinació del passat. Tots hem arribat tard", ha insistit, i ha dit que només ara pot saber que es va haver d'actuar una o dues setmanes abans.





EL MERCAT VA SER "UN SOC"

Pel que fa a la manca de material sanitari que hi va haver, ha lamentat que "el mercat va deixar de ser un mercat i es va convertir en un soc", amb el que el Govern va identificar tot el material disponible a Espanya i, en alguns casos, el va redirigir a on feia més falta.





Sobre el material sanitari en el futur pròxim, ha destacat que "la UE aposta per una adquisició conjunta de la vacuna que eviti les carreres d'egoisme".





Al preguntar com evolucionarà ara la sanitat pública a Espanya, ha contestat que ara hi ha més consciència de la necessitat d'un sistema estatal ben dotat, però "la descentralització sanitària funciona, és una fortalesa del sistema", i considera demostrat que el Ministeri ja té unes competències rellevants.





Sobre la possibilitat que una altra onada de contagis a la tardor, ha dit que la pandèmia està anant malament en el món i que a Europa s'ha controlat gràcies al confinament: "A tot el món, on hi ha hagut confinament s'ha controlat el virus; on no, no ".