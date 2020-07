Arrimadas es planta davant Iglesias: "Deixi d'atacar als jutges i doni la cara"

La presidenta de Ciutadans, Inés Arrimadas García, ha exigit a el vicepresident de Drets Socials i Agenda 2030, Pablo Iglesias, que "deixi d'atacar als jutges" i "doni la cara", i aprofiti també per "donar menys lliçons de feminisme". A el temps, ha reivindicat el "vot útil" que representa la seva formació i ha exhibit el seu "orgull" per com va actuar durant la pandèmia.









Aquestes són les seves primeres paraules en la seva reaparició pública després de donar a llum al maig al seu fill, i han tingut lloc en un acte electoral a Vigo on ha emparat la candidata de la formació taronja a la Presidència de la Xunta, Beatriz Pino, per als comicis del pròxim 12 de juliol.





En la seva intervenció, ha reivindicat que "cap vot a Ciutadans s'ha tirat" durant tot l'estat d'alarma, en el qual la formació política va ajudar, va dir, al fet que "allargar els ERTO, que es posi en marxa un pla de reactivació de l' sector turístic "o que" el Govern hagi de corregir molts dels errors de gestió ".





"Quan escolteu vot útil, això és vot útil!", Ha proclamat Inés Arrimadas, qui ha instat a el vicepresident de Govern a "donar la cara" al Congrés, i deixi "de donar lliçons de feminisme".





PETICIÓ D'EXPLICACIONS

En dies passats, Ciutadans va registrar una bateria d'iniciatives en les que volen que el Govern expliqui si sap quant de temps va tenir Iglesias en el seu poder la targeta SIM de telèfon mòbil de la seva "exassessora Dina Bousselham" i si coneix "l'estat de deteriorament en què aquesta targeta va ser retornada a la seva propietària per part del vicepresident segon "i per què es trobava en aquest estat.





Arrimadas va recordar que Ciutadans va intentar que Iglesias "no toqués mai els ressorts" de l'Estat, però no va ser possible pel rebuig de el president de Govern, Pedro Sánchez, a la "famosa via 221" --la suma de diputats dels que denominen ' constitucionalistes '-. Precisament, ha dirigit aquestes paraules en un cap de setmana en el qual tant el cap de l'Executiu central, com el vicepresident estan a Galícia abrigant als seus respectius candidats.





"Ja esteu veient què vicepresident tenim, el que ha de fer Iglesias és donar menys lliçons de feminisme, que no pot donar ni un, donar la cara i deixar d'atacar els jutges i a la justícia", ha subratllat.





"ORGULLOSA"

Arrimadas ha manifestat que durant aquestes setmanes ha estat "molt orgullosa de la política útil de Ciutadans a tot Espanya, en un moment de pandèmia, de desastre, de dolor, aquí ha estat, sent útils", ha defensat Arrimadas, que ha assegurat que "ni un sol vot de Cs s'ha tirat a la paperera".





"Tots els vots de Cs han servit per allargar els ERTO més enllà de l'estat d'alarma, per ampliar la prestació extraordinària per als autònoms. Tots els vots que van anar a Cs han servit perquè s'hagi de posar en marxa un pla de reactivació de l' sector turístic, tan castigat en la crisi, tots els vots que van confiar en nosaltres en les últimes eleccions estan servint perquè el Govern hagi de corregir molts dels errors ", ha reivindicat.





Per això, ha defensat la "política útil" de Cs. "Ho dic perquè altres candidats parlen de vot útil no poden explicar res útil que hagin fet a nivell nacional. Perquè no han aconseguit res", ha remarcat.





No en va, ha assegurat que "criticar el Govern també ho critiquen" a Ciutadans. "Com per no criticar-lo desastre de gestió i la por que dóna Podem gestionant el futur dels espanyols!", Ha convingut, però, tot seguit, ha matisat que "a més de criticar el Govern, cal frenar algunes de les seves barbaritats , canviar alguns dels seus errors, exigir i obligar algunes condicions bones per a les famílies i els autònoms al nostre país ".





Així les coses, Arrimadas ha exhibit el seu "orgull" per haver deixat "en bones mans" el partit amb Bal al Congrés, "que tan bé ens ha defensat": "la veu del seny en plena pandèmia. Aquest és Bal, veu realista i amb els peus a terra que podem tenir a Galícia ".





"PAPER FONAMENTAL"

De fet, la líder de la formació taronja ha remarcat que el "paper fonamental" de la seva formació. "Amb nosaltres forts i determinants, Podem té menys força en el Govern central, amb nosaltres forts i determinants, els nacionalistes s'enfaden, i amb raó, perquè cada vegada condicionen menys la política nacional, amb nosaltres forts i determinants, els autònoms i les famílies veuen alleujament davant la mala gestió de govern ", ha remarcat.





Per això, ha insistit que quan no hi ha un "vot d'acord", el "vot útil és el que fa Ciutadans". "Hem de ser una alternativa en tots els llocs d'Espanya, la qual estem sent a nivell nacional i ja els dic que els partits nacionalistes estan molt enfadats amb Cs i jo sempre ho dic, si els nacionalistes s'enfaden és bo per a Espanya", ha emfatitzat, abans de sentenciar que "aquí també han d'estar molt nerviosos i enfadats que Beatriz Pi entre amb el seu equip al Parlament", en referencia a la candidata gallega.