Stay Homas anuncia una gira l'abril del 2021 per Espanya, Llatinoamèrica i Europa

El grup Stay Homas ha anunciat aquest divendres una gira internacional per Espanya, Llatinoamèrica i les principals capitals europees a partir de l'abril del 2021 per respondre a la demanda popular del seu públic, el mateix dia que han presentat la recopilació de cançons 'Desconfination'.









La banda ha explicat en un comunicat que les entrades es posaran a la venda a partir de 18 euros el 5 de juliol a les 14.00 hores, a excepció de Mèxic i Montevideo on encara no hi ha data, a través de la pàgina oficial del grup i altres webs de compra d'entrades, a més dels punts de venda habituals de cada ciutat.





Stay Homas començarà els concerts a Barcelona el 3 i 4 d'abril i tocarà a Sevilla el dia 8, Granada el 9 i Màlaga el 10, des d'on volaran a Las Palmas el 16 i Tenerife el 17, passant a continuació per Bilbao i Pamplona el 23 i 24, respectivament, i acabarà el mes actuant a Mallorca el dia 30.





El grup continuarà la gira durant el mes de maig a Múrcia el dia 6, Alacant el 7 i València el 8, per saltar a Llatinoamèrica i Europa durant un mes, i tornarà al juny a Espanya el dia 11 a Madrid i el 13 a Santiago de Compostel·la, i acabarà la gira a Milà el 17 del mateix mes.





Stay Homas ha estat el grup revelació durant l'estat d'alarma, gràcies als seus ja populars 'vermuteos' en els quals es van animar a tocar les 'confination Songs', cançons amb les quals els tres joves plasmaven les seves experiències durant el confinament.