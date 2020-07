Es cau per col·lapse web habilitada per recórrer en línia la marxa de l'Orgull 2020

El web ' www.orgullolgtb.org ', habilitada pels organitzadors de la marxa de l'Orgull 2020 per seguir la manifestació de forma online, ha patit aquest dissabte una caiguda per excés de trànsit al voltant de les 19.00 hores, moment en què anava a donar començament aquesta reivindicació, segons han confirmat a Europa Press fonts de l'organització.





Des de la Federació Estatal de Lesbianes, Gais, Trans i Bisexuals (FELGTB), organitzadors de l'esdeveniment al costat de COGAM i Col·lectiu LGTB + de Madrid, han informat que hi ha una altra adreça web ( https://manifestacion.orgullolgtb.org/ ) en la qual seguir la manifestació que aquest any discorre de manera online per la pandèmia del coronavirus.









La manifestació d'aquest any recorre virtualment els carrers de Madrid i va encapçalada per una pancarta composta per dones lesbianes, trans i bisexuals (LTB) referents a diferents àmbits. La marxa d'enguany es desenvolupa sota el lema 'Sororidad i feminisme per TRANSformar. 'Dones lesbianes, trans i bisexuals en acció! Per les més vulnerables '.





La manifestació discorre a través d'un sistema de geolocalització virtual des de la Puerta de Alcalá fins a la Plaça d'Espanya de Madrid. La participació es pot realitzar de forma anònima o pública en funció de les preferències de cada participant. Es pot triar un nom amb el qual visualitzar i un lema o pancarta personal, tal com han precisat les organitzacions.





També es poden seguir les actuacions de diferents artistes com Lolita Watson, Bastet (primera rapera obertament lesbiana), el DJ Telastica, Belenciana, o la cantant cubana, Klaudi i comptarà en exclusiva amb l'estrena del nou single d'Ondina i el primer single del FREVVA. La marxa és retransmesa per la presentadora còmica, Elsa Ruiz.