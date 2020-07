Els Mossos denunciaran a Interior pel caos organitzatiu i la manca de mitjans en el confinament del Segrià

El Sector de Mossos de CCOO O, denunciarà el Departament d'Interior davant la Inspecció de Treball pel que consideren una negligència gravíssima en el confinament del Segrià similar a un IGUALADA 2. És una situació que el mateix Departament, en paraules de l'sindicat, "classifica com" d'Alt Risc "contingut en el pla





En paraules de CCOO "El Departament d'Interior, envia de nou als agents de Mossos" a la seva sort "davant un alt risc de contagi de COVID- 19 en compliment de la RESOLUCIÓ INT / 1607/2020 de 4 de juliol, per la qual s'acorda restringir la sortida de persones de la comarca del Segrià "





Els Mossos fins allà desplaçats parlen que la "situació torna a ser un caos d'organització i de manca de material, ja que s'ha mobilitzat patrulles de Seguretat Ciutadana i de ARRO de tot Catalunya la qual cosa comporta un elevat risc d'expansió de l'COVID una vegada que els agents tornin a les seves unitats d'origen ".





Els agents "han estat activat sense temps per organitzar-se i poder dotar-se d'mesures de protecció com màscares i gels, que recordem escassegen en moltes unitats encara i que molts dels agents, només compten amb proteccions pròpies que han estat adquirides per ells mateixos".





Un cop desplaçats a Lleida, al CECOR situat a Vila-Plana, "els han donat les instruccions que han d'informar als usuaris i els han dotat amb una ampolla d'aigua i un entrepà per a tot el Servei, però no els han donat cap tipus d'instruccions de Seguretat ni material de protecció davant l'elevat risc de contagi de COVID 19 ".













"Es troben donant informació als usuaris de les carreteres sobre el contingut de la RESOLUCION INT / 1607/2020 de 4 de juliol, sense un lloc on poder fer les seves necessitats ni possibilitats de relleu per poder anar a algun lloc adequat" afirmen els Mossos desplaçats.





Des de CCOO, denuncien a més "la manca de mesures d'autoprotecció per als agents, però, sobretot, el greu risc per als agents i per a les persones usuàries de la via que poden ser contagiats per la COVID 19 a causa de la manca de seguretat en la realització dels controls d'informació ".





Per tot ells des dels Mosso "hem de garantir la seguretat de tots, no hem de ser col·laboradors de la seva expansió davant l'elevat risc de rebrots".