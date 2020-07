Cop de destral fiscal a Catalunya: es multiplica fins per vuit el cost de l'impost de successions

En Comú Podem condicionar el seu suport als pressupostos a una revisió de l'impost de successions i donacions a Catalunya. I per això f iscalistas i banques privades treballen contra rellotge per blindar part dels patrimonis amb societats familiars, i optimitzar el flux de rendes per reduir la càrrega fiscal.









Catalunya ha establert diverses modificacions en l'Impost sobre Successions i Donacions amb efectes des l'1 de maig de 2020, canvis que resulten substancials. Hi ha increments d'entre el 57% i el 773% en patrimonis superiors als 500.000 euros. El curiós és que l'impacte es va reduint quan augmenta la fortuna a la qual es grava, mentre que com més gran és el patrimoni, més capacitat hi ha de maniobrar per reduir la factura fiscal.





La previsió per alleujar el cop d'Hisenda és a futur, perquè els patrimonis alts o mitjans-alts de Catalunya no han tingut temps per blindar. Més encara quan, per desgràcia, en els últims mesos hi ha hagut un augment de mortalitat a causa de l'coronavirus.





El 30 d'abril, la Generalitat va incloure en la normativa catalana (DOGC) diverses mesures fiscals, com la pujada en el tipus marginal de l'tram autonòmic de l'IRPF per a les rendes entre 90.000 euros i 175.000 euros. No obstant això, les principals modificacions es produeixen en relació amb l'impost sobre successions i donacions, amb un increment generalitzat de la tributació efectiva.





Els canvis es dirigeixen a les herències i també a les assegurances de vida 'unit link' quan el que contracta el producte és diferent a beneficiari, en aquest cas es tributarà per successions en comptes de per donacions com fins ara, i s'eleva la factura fiscal.





Coneix els tipus aplicables en aquests impostos:





















La Generalitat ha reintroduït els coeficients multiplicadors d'aquests tipus per al grau de parentiu més proper en funció de el patrimoni preexistent -és a dir, el patrimoni que tenen els hereus -. És a dir, descendents menors de 21 anys (grup I) i descendents a partir de 21 anys, ascendents i cònjuges (grup II).





En patrimonis fins a 500.000 euros és 1, amb el que no hi ha pujada de la factura fiscal, però en el tram de 500.000,01 euros a 2 milions és de 1,1; de 2 a 4 milions, de 1,15, i de més de 4 milions, de 1,2.





Amb la modificació tècnica per a les assegurances es impedirà que pugui haver-hi 'unit links' que tributin per donacions en comptes de successions. La la reforma manté les deduccions per als descendents menors de 21 anys i per al cònjuge de la persona que mor, però no per als descendents més grans i per als ascendents, als quals es redueix la bonificació dràsticament.





CONEIX ELS REPUNTS D'AQUESTS IMPOSTOS





D'aquesta menara si es té en compten les modificacions:





"Una herència d'entre 500.000 euros i 2 milions que rep un descendent amb més de 21 anys i amb un patrimoni preexistent, el tipus efectiu passa de l'0,75% fins al 6,58%. És a dir, de tributar 3.765,44 euros per 500.000 euros, fins als 32.876,97 euros, un 773,12% més. l'augment arriba a ser de l'852,5% per una herència de 500.000 euros si el patrimoni preexistent supera els 4 milions ".









Els advocats experts en fiscalitat recorden, que els patrimonis amb diversos milions d'euros tenen capacitat per a estructurar la seva riquesa de tal manera que sigui fiscalment més eficient. Però per a un patrimoni de 500.000 euros és més difícil dur a terme aquest tipus de mesures.





Molts grans patrimonis, especialment entre la burgesia catalana, estan articulats al voltant de grups empresarials familiars. La transmissió de participacions per successions o donacions està bonificada a l'95%. A Catalunya les bonificacions per als hereus dels grups I i II es reduïen a la meitat si s'aplicaven reduccions recollides pel règim de l'empresa familiar. Però a partir de la reforma introduïda des de l'1 de maig, es perd totalment el dret.





Quan en una herència en la qual s'inclouen participacions en una empresa familiar, els hereus han de decidir si s'acullen a les bonificacions i reduccions per proximitat amb la persona que ha mort, o les bonificacions per la transmissió d'accions d'un grup familiar. Això obligarà a un estudi detallat per millorar l'eficiència fiscal i, en qualsevol cas, suposa un cop a les herències entre famílies que controlen participacions superiors a el 5% en una empresa.