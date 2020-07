Dina Bousselham darrera dels focos i la seva transformació personal

El líder de Podem, Pablo Iglesias, va perdre la confiança en la seva exassessora, Dina Bousselham el 2016, quan es va especular internament que era "la mà negra" darrere de les coacles. Però, qui és Bousselham ?. Quins secrets amaga ?.













Bousselham va néixer a Tànger i la seva família és de les més adinerades de país, amb vincles estrets amb els reis del Marroc. Després d'arribar a Espanya, va estar una temporada a França. En 2013, amb 23 anys, i va participar a París en un moviment de centredreta marroquina filomonárquico, el Partit Autenticitat i Modernitat (PAM), fundat per Fouad Ali el Himma, gran amic del rei del Marroc. De fet en la premsa local se li va atorgar el càrrec de secretària general adjunta de la secció francesa de l'PAM, tot i que Bousselham ha defensat públicament que mai es va afiliar i es va limitar a "assessorar" a el moviment durant la celebració del primer congrés.









De tornada a Espanya va entrar ràpidament en el cercle de Podem i el 2015 Iglesias la va triar per acompanyar-lo a Brussel·les com a assessora. Podem acabava de estrenar-se a les eleccions europees, i Dina Bousselham dirigia l'equip d'assessors de l'eurodiputat. En un ascens fulgurant de la marroquina en el si de Podem.









Durant aquest període, fonts de Podem asseguren que va treballar, a impulsar trobades i reunions amb agents de lobbies marroquins a Brussel·les afins a la monarquia alauita, el que va portar a membres de el partit morat a dubtar de la seva postura i fins i tot de la seva presència en el partit . Es l'acusava d'influir en favor de la monarquia alauita i que no té cap passat d'activista d'esquerres al Marroc ni vincle amb cap moviment democràtic marroquina.









Dina Bousselham, per dir-ho d'alguna manera, pertany a aquesta petita elit hispanòfona que voi al nord Marroc. Com a filla d'un pare hispanòfil i futboler, Bousselham va acabar el batxillerat a l'Institut Severo Ochoa de Tànger. I amb tan sols 18 anys es va traslladar a Madrid per estudiar Ciències Polítiques a la Universitat Complutense on no va trigar a convertir-se en una de les alumnes predilectes el professor Iglesias, que la va premiar amb una matrícula d'honor.





A Madrid, Dina Bousselham va començar a jugar a futbol, un esport mal vist al Marroc. Primer ho va fer al CF Pozuelo i més tard al Santa Maria Caritat.





Dina Boulsselham és molt aficionada al futbol.





A Madrid i París, Dina Bousselham no va parar d'estudiar i d'aprendre idiomes fins manejar fins a sis llengües. Va ser estudiant d'Erasmus a la Universitat Nova Sorbona i va tornar de nou a Paris per cursar un màster a l'Institut d'Alts Estudis d'Amèrica Llatina.





De tornada a Madrid va acumular una diplomatura en Prevenció de Conflictes Internacionals i altres de Cooperació i Seguretat a la Mediterrània. Va començar també a preparar un doctorat, sobre la comunitat rifenya a Catalunya, segons informació de la premsa marroquina, però la va contractar la consultora Alt Analytics i va deixar els estudis i va col·laborar amb uns articles d'opinió a 'A l'Qalifa', una revista d'estudiants marroquins a Espanya, i publicacions d'esquerres com 'Rebel·lió' i 'Nova Tribuna'.





Quan en 2014 va ser elegit diputat de Parlament Europeu, Pablo Iglesias va contracatar a la seva ex alumna malgrat que no tenia experiència i tenia només 24 anys. Iglesias la va nomenar assessora parlamentària amb comandament sobre la resta del seu petit equip a l'Eurocambra. La seva tasca consistia a organitzar-li l'agenda, preparar-li les seves entrevistes i les seves intervencions en comissió o en el ple.









Parlament Europeu.





Bousselham era llavors la més jove dels assistents parlamentaris de Brussel·les i una de les poques que no posseïa la nacionalitat d'un país de la Unió Europea.





De tornada de Brussel·les a Madrid, a la tardor de 2015, Dina Bousselham, va ajudar a 'La Tuerka' i més tard es va fer càrrec de l'Àrea de Migracions de el partit a la capital. El seu marit és també membre de Podemos.





En la seva última volta de rosca, Bousselham va deixar Podemos, perquè Iglesias l'ha col·locat al front del diari 'L'Última Hora Notícies', que es va fundar al maig de 2020. Amb tan sols un parell de mesos d'existència, al diari li ha plogut les querelles, la primera per escollir com a nom de la capçalera el d'un altre mitjà, i no qualsevol, el de més difusió a Mallorca.





En els seus primers anys d'estada a Madrid, Dina Bousselham era una jove que parlava poc, escoltava molt, i quan ho feia era de forma pausada exposant lentament els seus arguments. A dia d'avui, és tot el contrari, imprudent i desafiant, tota una transformació en un 5 anys.









¿LI VAN ROBAR REALMENT EL MÒBIL A BOUSSELHAM?









L'1 de novembre de 2015, Dina Bousselham, marroquí, que tenia llavors 25 anys, va anar a fer unes compres al Ikea d'Alcorcón (Madrid) amb la seva parella, Ricardo Sa Ferreiera, portuguès, politòleg de 33 anys, amb el qual va contreure matrimoni. Va ser allà on segons una de les seves versions davant el jutge li van robar l'abric, en un dels butxaques portava el seu mòbil.





Aquell "suposat" robatori a les portes de l'Ikea va canviar la vida de la jove marroquina, fins llavors una desconeguda per al gran públic malgrat la seva proximitat amb Iglesias. Aquest tomb, fa ja gairebé cinc anys, no va ser voluntari, però Dina Bousselham sí va imprimir a la seva vida altres dos girs deliberats que van acabar involucrant de ple en la vida política espanyola.





A mitjan 2016 va començar a veure vinculada amb publicacions comprometedores en diaris digitals per Podem. Els xats interns pertanyien al seu mòbil, i molts van dubtar de la seva versió dels fets. El mateix Iglesias va desconfiar d'ella, però va evitar fer-la fora de el partit. Esglésies va rebre una còpia de la targeta del mòbil de Dina Bousselham al gener de 2016, poques setmanes després de l'presumpte robatori.





La targeta va arribar a la redacció de la revista Interviú, que va decidir entregar-la a Iglesias, que no estava preocupat pel contingut dispositiu, segons fonts pròximes al líder morat. Hi havia fotos íntimes de la seva assessora, però documents d'escàs valor per al partit, però no li va tornar la targeta al seu legitima propietària, que mentrestant havia denunciat la sostracció del mòbil.













Pablo Iglesias i Dina Bousselham.





En PodemOS afirmen que Iglesias volia evitar que Bousselham pogués seguir filtrant material comprometedor a la premsa, i alhora frenar la polèmica impedint una judicialització de el cas de les captures de pantalles. Però des d'aquest moment en el primer semestre del 2016, Bousselham va començar a perdre força en el partit i ella mateixa es queixava d'aquesta circumstància. Esglésies la va deixar sota el control de Ramon Espinar, el principal dirigent de Podem Madrid i un dels seus homes de confiança. Hi havia esclatat la guerra amb Íñigo Errejón i començaven les purgues. En aquella època hi va haver persones que van ser convidades a anar-se'n per mantenir una relació sentimental amb errejonistas. Però Dina va seguir en la formació. Com és possible ?.





VILLAREJO QUALIFICA A BOUSSELHAM D'UNA DONA FERIDA I VENJATIVA





Després de dos anys, la troballa d'una còpia de la seva targeta a la casa de Villarejo va permetre a la exassessora d'Esglésies tornar a la primera línia política. Podem construir una intensa campanya electoral sobre les anomenades "clavegueres de l'Estat" que es va activar al desembre de 2018.





El comissari José Villarejo va assegurar en seu judicial que els missatges sobre el xat de Podem publicats en Okdiario van sortir a la llum perquè el líder de la formació domicili, Pablo Iglesias, va prometre casar-se amb la seva exassessora al Parlament Europeu, Dina Bousselham i no ho va fer .













El comissari José Villarejo.





Villarejo ha assegurat que Dina Bousselham estava "molt despitada" i volia demostrar que Iglesias "és un masclista" i ho va fer davant del titular de Jutjat Central d'Instrucció nº 6 de l'Audiència Nacional, Manuel García Castelló, el 28 de març passat de 2019 a la qual va ser interrogat pel denominat cas Dina.





El fiscal Anticorrupció, Ignacio Stampa, va preguntar a Villarejo sobre com va arribar el pendrive amb la informació del mòbil de Bousselham al seu poder. "Més mitjans de comunicació em diuen que hi ha una senyora que ha tingut una relació sentimental amb el senyor Iglesias que li havia promès que s'anava a casar amb ella. Està molt cabrejada i està donant una còpia del seu telèfon perquè vegin que és un masclista ".





"No hi ha cap robatori d'aquest telèfon", afegeix Villarejo, "i ningú em encarrega que robi res. Els investigadors de l'CNI que li passen els informes als d'Afers Interns, i els d'Afers Interns se'ls passen a vostès, saben perfectament tot com ha estat perquè està tot documentat en notes informatives. Difícilment és explicable que s'obri ara una peça secreta per saber qui va encarregar el robatori d'aquest telèfon. és molt fort ".





Stampa repregunta: "Com sap que no prové d'un robatori?". Villarejo insisteix que "els diferents periodistes amb els que jo parlo em diuen que aquesta senyora està molt empipada perquè li va prometre el senyor que s'anava a casar amb ella i no ho va fer i vol demostrar que és un masclista, un manipulador, es cabreja i l'hi dóna còpia a tots els mitjans de comunicació, ella ".





A continuació, Villarejo assenyala que aquestes afirmacions es les van transmetre periodistes de Interviu, concretament el director de la publicació de llavors Alberto Pozas, mentre augmenta la tensió de l'interrogatori amb el fiscal Anticorrupció.





Finalment, Stampa li pregunta: "Vostè recorda qui era la despitada?". Villarejo afirma "crec que una senyora amb la qual havia tingut una relació sentimental, que era la seva assistenta quan estava a Brussel·les. El nom no el recordo era una marroquina o algeriana. Segons em van dir era la propietària del mòbil que havia fet una còpia" .









Pablo Iglesias entrat a al Congrés dels Diputats.





Un nou informe de la Policia Científica acredita que el comissari José Villarejo va aconseguir el missatges de telèfon mòbil sostret a Dina Bousselham 3 mesos després que el vicepresident de Govern i líder de Podem, Pablo Iglesias, els tingués en el seu poder.





En l'informe de el passat 6 d'abril, la Policia Científica analitza un disc dur amb carcassa metàl·lica platejada de 320 GB de capacitat i un pendrive DT101 de 16GB. Tots dos dispositius van ser confiscats a Villarejo al seu domicili després de ser detingut el novembre del 2017 i emmagatzemaven carpetes amb arxius de el mòbil sostret a Dina Bousselham.





Els agents afirmen en el seu informe d'11 pàgines que "es pot apreciar com hi ha una sèrie d'imatges (xat de Podem) que són còpies exactes que es troben en el disc dur i en el pendrive. Van ser copiades des d'un tercer dispositiu a l'pendrive en abril de 2016, mentre que a el disc dur es van copiar el juliol de 2016 ". Els investigadors apunten, a més, que les quatre primeres fotografies sobre els missatges de xat d'Esglésies i Podem són "captures de pantalla". La pròpia Dina va fer una fotografia de la pantalla del seu mòbil per capturar els missatges.





















Però tot a trontollar quan, en el març de 2020, la mateixa Bousselham per primera vegada va admetre davant del jutge que Iglesias li havia tornat la targeta del mòbil, "en teoria en males condicions", i que ella no ho havia assenyalat als agents que investigaven el seu robatori.





El sinuós recorregut de la targeta de memòria SD d'aquell telèfon, que contenia fotografies íntimes i documents de Podem, i les contradiccions de la seva propietària en les seves declaracions, a l'Audiència Nacional, davant del jutge Manuel García Castellón, han col·locat en dificultats a Pablo Iglesias, el líder d'Podem que pot acabar sent investigat pel Tribunal Suprem per revelació de secrets i danys informàtics. Encara que ell, aquests dies ha tirat pilotes fora, sentint-se "molt ofès" a l'caure el seu paper "perjudicat" en aquest rocabolesco xou.





Mentre el jutge García Castellón, està decidit a saber per què els membres de Podem ocultar la devolució de la targeta. I si algú realment la va danyar i per què. L'autor de l'suposat destrossa es pot veure involucrat en una investigació per delicte informàtic i destrucció de prova.





EMBOLIC JUDICIAL GROS





Però com no hi ha dos sense tres, l'ex advocat de Podem, José Manuel Calvente, 'purgat' després de denunciar irregularitats en el partit, alertava fa uns mesos sobre les "greus irregularitats de l'advocada Marta Flor per anteposar les seves relacions íntimes amb el fiscal d'un assumpte important d'Anticorrupció ".













El fiscal, Ignacio Stampa.





Al febrer, una particular demana que s'obri una investigació interna en Podem per aclarir la suposada estreta relació entre Marta Flor i un dels fiscals de el cas, Ignacio Stampa.

Al març, aquesta investigació és arxivada. No obstant això, el rum-rum no cessa ia l'Audiència Nacional no es deixa de parlar d'uns missatges de Marta Flor que podien evidenciar una presumpta revelació de secrets per part de l'fiscal. Són els anomenats "secrets de Marta Flor".









Les sospites es materialitzen i diversos mitjans publiquen el correu de la Flor al xat jurídic de Podem. La lletrada es refereix al fiscal Stampa amb el nom en clau de "Ironman" i a l'altre fiscal, Miguel Serrano, com "Batman".





Aquests missatges mostren que la Marta Flor sabia que s'anava a produir un registre en Okdiario, que s'hauria coordinat amb els fiscals per paralitzar una sentència de Tribunal Suprem contra Pablo Iglesias o que l'advocat purgat Calvente va advertir el 2016 que les entrades sobre Dina eren "una filtració".

























La gota que feia vessar el got. Stampa hauria dit "extraoficialment perquè està en secret" que el jutge havia acceptat unes diligències a Flor. És a dir, aflorava, i mai més ben dit, la presumpta revelació de secrets.





Davant del monumental escàndol la Fiscalia General de l'Estat anunciava l'obertura d'una nova investigació a Stampa per aquests fets i a l'marge que es pugui demostrar si va cometre algun delicte, hauria de ser apartat de la causa per pura imatge de la Fiscalia Anticorrupció.





La proximitat de Stampa a la lletrada Marta Flor ha transmès connivència d'aquest organisme amb Podem en un moment en què està en joc tot l'Estat. Aquesta Fiscalia especial està plena de fiscals valents, treballadors i autèntics servidors públics, però si algú ha actuat malament han de depurar responsabildiades.





Els enfrontaments entre el jutge i els fiscals Anticorrupció de la causa, Ignacio Stampa i Miguel Serrano, són més que palpables per peticions o afirmacions més que discutibles d'aquests últims. Van sol·licitar a el jutge que instés Dina a aclarir si concedia el perdó exprés a Iglesias per la possible revelació de secrets. El magistrat es va negar en rotund.





Posteriorment, García Castelló plantejava un possible "conflicte d'interessos" pel fet que Dina (víctima) i Iglesias (possible botxí) compartissin a l'advocada Marta Flor. Els fiscals no veien cap conflicte d'interessos i finalment, el magistrat s'acordava que Flor no podia defensar Bousselham. Una decisió que encara no és ferma a l'espera dels recursos.













Mentrestant, Iglesias canviava a la Marta Flor pel lletrat Raúl Maíllo, molt proper al líder del PCE, Enrique Santiago i Dina Bousselham segueix sent defensada per Flor, una presa de pèl en tota regla a jutge. A més, Iglesias recorria davant la Sala Penal de l'Audiència Nacional la retirada de la seva condició de perjudicat en la causa amb atacs directes a l'instructor. I la guerra està servida. Els fiscals i Iglesias contra el jutge.





Així que per ara, només hi ha incògnites i misteris sense resoldre. ¿Iglesias serà imputat? ¿Flor deixarà de defensar Dina? El fiscal Stampa serà apartat de la investigació? I un dels majors enigmes de el cas, per què va començar tot? Va ser una venjança de Dina o de la seva exparella? Li van robar realment el mòbil a Dina o va ser tot una simulació de delicte per urdin 1 vengaza en tota regla contra el "mascle alfa" Iglesias?





A la fin quan s'apaguen els focus, la vida, aventures i desventures de Dina Bousselham, donen per al guió d'un serial o dos. En on els personatges serien els següents:









