La Xunta confina cinc dies la comarca de La Mariña pel rebrot de coronavirus a la zona

El rebrot ha sumat 56 casos en només dos dies . Davant l'accelerada, la Xunta està anunciant en roda de premsa que va tancar cinc dies els accessos a aquesta comarca.





Hospital dóna Mariña a Burela, on estan quatre dels cinc hospitalitzats, cap a l'UCI





Les normes oficials que regulen el nou confinament es publicaran al DOG. Amb tot, el conseller de Sanidade les acaba d'explicar en roda de premsa després de mantenir una teleconferència amb els alcaldes.





MASCARETA SEMPRE OBLIGATÒRIA





Així, el tancament serà a partir d'aquest diumenge a les 00.00 hores. Només podran entrar persones per motius laborals i altres qüestions importants.





Per ara, no se suspèn la selectivitat i Viveiro acollirà les proves de la ABAU, com estava previst.





Queden prohibides les reunions de més de 10 persones. Es pot anar a la platja, però augmentant la distància de seguretat fins a quatre metres. A més, cal usar mascareta sempre, excepte per banyar-se. Les màscares són obligatòries també en tota la via pública en tot moment.





Els bars segueixen oberts, però no es pot consumir a les barres.













SITUACIÓ EN ALTRES PARTS DE GALÍCIA





Per ara, en la resta d'àrees de Galícia no hi ha indicis de repunt . De fet, està succeint tot el contrari. Els casos actius s'estan desplomant en altres zones alhora que es disparen a A Mariña.

















La conseqüència d'això és que la gràfica a nivell de Galícia segueix mostrant un coronavirus en retirada.













IMPACTE A LES ELECCIONS GALLEGUES

Si la prohibició dura només cinc dies, això podria facilitar la normal celebració de les eleccions.





Fins ara, el PPdeG era l'únic partit que no havia suspès els mítings a la comarca. Aquest mateix matí ha suspès dos mítings, a Ribadeo i Viveiro. Un contendent rellevant, Marea Galeguista, ja havia demanat ajornar les eleccions, al menys en aquesta comarca.





TANCAMENT PERIMETRAL, NO PER AJUNTAMENTS

Segons ha comunicat el consellerio de Sanidade, dins A Mariña la ciutadania podrà moure lliurement. El que no podrà serà entrar o sortir.





Les últimes xifres de SERGAS parlen de 106 casos en el rebrot d'A Mariña. Set ja s'han curat, de manera que el rebrot té ara 99 casos actius. A la província de Lugo hi ha 117 casos actius.





Per tant, hi ha 18 casos actius en la resta de la província, fora d'A Mariña. Abans de l'rebrot, en tota la província hi havia 17 casos actius. Així doncs, sembla que el repunt per ara només s'està deixant sentir fortament a la zona costanera.