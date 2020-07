CaixaBank se suma a la concessió de préstecs per pagar el lloguer avalats per l'ICO

CaixaBank s'ha sumat a concedir els préstecs avalats per l'Estat a través del ICO que el Govern ha articulat per ajudar a pagar el lloguer als inquilins s'hagin vist afectats per la crisi sanitària i econòmica.









D'aquesta manera, els crèdits ja poden demanar-se en un total de 16 entitats financeres, atès que a més de la que presideix Jordi Gual, Triodos Bank, Eurocaja Rural i Microbank també s'acaben d'adherir a les línies de l'ICO, segons dades de l'institut oficial .





La resta de bancs que gestionen i concedeixen aquests préstecs són Santander, BBVA, Sadabell i Bankia, al costat de Caixa Ontinyent, Caixa Pollença, KutxaBank, Bankoa, NCG Banco, Unicaja, Liberbank i Cajamar.





Els interessats en aquests préstecs poden sol·licitar-los i tramitar-los en les oficines d'aquestes entitats des de finals de l'passat mes de maig i fins al proper 30 de setembre, si bé el termini podria prorrogar fins al 30 de novembre.





Aquestes entitats poden concedir préstecs per pagar el lloguer de fins a 900 euros a l'mes durant un període de sis mesos, és a dir, d'un màxim de 5.400 euros per beneficiari. Els crèdits estan garantits amb la línia d'avals de fins a 1.200 milions d'euros habilitada per l'ICO ia la qual s'han adherit els bancs.





Així mateix, els préstecs no tenen interessos ni comissions per al beneficiari, atès que el seu cost, estimat en 123 milions d'euros, l'assumeix el Govern a través de el Ministeri de Transports.





A més, tenen caràcter retroactiu, és a dir, permeten cobrir impagaments de lloguer des del passat 1 d'abril, el mes següent a el de l'inici de la crisi i la declaració de l'estat d'alarma.





L'articulació d'aquests préstecs constitueix la iniciativa 'estrella' de el pla ajudes a l'lloguer que el Govern va aprovar el passat 1 d'abril, al costat de la paralització de desnonaments per impagament durant sis mesos.





REQUISITS



El crèdit poden sol·licitar inquilins amb contracte de lloguer "en vigor i d'acord amb la llei" d'un habitatge d'un particular, que registrin una caiguda d'ingressos per la crisi perquè hagin estat incloses en un ERTO, s'hagin quedat a l'atur, hagin tingut de tancar el negoci o hagin reduït la seva jornada per atendre i tenir cura familiars, entre d'altres supòsits.





A més, els ingressos de la seva unitat familiar no poden superar els 2.689 euros a l'mes, és a dir, cinc vegades l'IPREM, abans de la crisi, i la suma del lloguer i les despeses i subministraments bàsics de l'habitatge ha de ser igual o superior a l' 35% d'aquests ingressos.





PAGAMENT A L'ARRENDADOR I TERMINI D'AMORTITZACIÓ





Un cop concedit el préstec, el banc pagarà directament les sis mensualitats que cobreix a l'propietari de el pis llogat. De la seva banda, l'inquilí tindrà sis anys per tornar-lo, amb un període de carència inicial de sis mesos.





Un cop passats els tres primers anys des de la concessió i fins a sis abans de l'termini d'amortització inicial es pot demanar una pròrroga de quatre anys si s'acredita que es manté la situació de vulnerabilitat econòmica.