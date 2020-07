El Reial Madrid guanya amb una altra polèmica al San Mamés

L'equilibri de el partit el va trencar un penal de Dani García sobre Marcelo, després d'una ensopegada dels que no es perceben com a infracció en el directe, que l'àrbitre va assenyalar després de consultar el monitor, previ avís de l'VAR que va parar el joc.

















El tercer triomf seguit de el Madrid amb problemes, amb un gols aconseguits entre dificultats, col·loca els de Zidane folgadament en el liderat, amb set punts d'avantatge.





L'Athletic va proposar des de l'inici un partit d'intensitat física, la velocitat i el dinamisme en el joc van propiciar arribades, prominentment blanques, entre anades i vingudes de la pilota amb tanta celeritat com absència de control.





Per guanyar la Lliga, Zidane s'ha encomanat a la fiabilitat defensiva de Courtois, Ramos i Casemiro. Ells no descansen, però al seu costat tots poden rotar. El tècnic blanc, Zidane, va donar descans a Kroos i Valverde.





En atac tots entren i surten de l'alineació excepte Benzema. Rodygo i Asensio, que va tornar a ser titular en un partit oficial gairebé 14 mesos després, els dos van tenir com a missió la de dissuadir amb la seva amenaçant presència als costats el poder ofensiu dels laterals lleons.





El Madrid es va trobar amb un Athletic negacionista de l'especulació, constantment amb intenció de córrer a l'atac, amb problemes per construir futbol, però amb èxit creixent en robatoris de pilota amb els quals construir contraatacs.





En el segon temps arriba l'intercanvi de cops, la pressió intensa i el domini en les ocasions de Madrid, en els primers moments en què la intensitat dels bascos es començava a ressentir després de l'esforç.





Ni Zidane, ni els seus jugadors, semblaven accelerats a la recerca de l'gol i, en un d'aquests atacs que semblaven arribar per torns, va trobar un penal quan ja no ho esperava. L'àrbitre va aturar el joc, previ avís de l'VAR, per visitar el monitor i revisar l'últim atac de el Madrid. Ramos va tornar a ajustar el llançament a el pal i va posar a el Madrid per davant. Moments després, Raúl García va reclamar un penal per una trepitjada de Rams que el videoarbitraje no revisió.





El tram final va ser una temptativa de setge d'un ambiciós Athletic, mentre els de Zidane no aconseguien mantenir la pilota per dormir el joc, incloses grogues que comporten sanció per Ramos i Casemiro abans de la bronca final.